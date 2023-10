Eine 18-Jährige sei mit einem VW Up auf der K6106 von Mindersdorf in Fahrtrichtung Deutwang gefahren. Dabei sei ihr ein Auto auf ihrer Spur entgegengekommen, weshalb sie ins Bankett ausgewichen sei und in der Folge einen Baum touchiert habe. Am VW sei dabei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, habe der Unbekannte seine Fahrt fortgesetzt.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771 93910 entgegen.