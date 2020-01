Ein 23-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei gegen 9.30 Uhr mit seinem Auto von Selgetsweiler in Richtung Herdwangen unterwegs, als ihm ein silbernes Auto auf der Straßenmitte entgegenkam.

Er wich auf der engen Fahrbahn nach rechts aus und fuhr mit dem Fahrzeug halb im Kies neben der Straße. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge.

Der Mann hielt nach dem Unfall an, während die unbekannte Fahrerin des silbernen Autos einfach weiterfuhr, so die Polizei. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um eine grauhaarige Dame im Alter von circa 60 bis 70 Jahren gehandelt haben. Bei dem Unfall entstand am Auto des 23-Jährigen ein Schaden von rund 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.