Auch wenn das Wetter noch fast sommerlich ist – die Zeit der großen herbstlichen Volksfeste ist gekommen. Von Freitagabend bis Montagabend, 13. bis 16. Oktober, feiert nun Hilzingen sein Kirchweih- und Erntedankfest. Bereits am vergangenen Wochenende wurde das Festzelt aufgebaut. Vierzig Leute packten mit an. Festwirt ist der Musikverein Hilzingen.

Über 200 Helfer sind auf den Beinen

An den Festtagen kümmern sich hier insgesamt 200 Mitglieder und Freunde des Vereins um das Wohlergehen der Gäste. Das Speisenangebot ist vielfältig und regional geprägt, Musik gibt es für jeden Geschmack. Die Blasmusikfreunde kommen ebenso auf ihre Kosten wie die Partygänger am Freitag- und am Samstagabend.

Gottes weibliches Angesicht haben sich die Macher der Erntedank-Mosaike zum Thema dieses Jahres ausgewählt. | Bild: Ingeborg Meier

Allen Befürchtungen zum Trotz gibt es auch beim Gesangverein Liederkranz Hilzingen und dem Belcanto-Chor Leckeres Essen. Das sogenannte Weiße Rössl, der Anbau an die Schlossremise, hat zwar dem nun neu fertig gestellten nördlichen Dorfplatz weichen müssen. Aber nun kann dort im Zelt gespeist werden – mit Blick auf das hübsch gestaltete neue Areal.

Traditionsreiche Veranstaltung Seit Jahrhunderten wird Kirchweih in Hilzingen gefeiert. Besonders dramatisch war das fest lautet Museumsverein anno 1524. Verheerende Unwetter mit Hagelschäden vernichteten einen Großteil der Ernte. Die Bauern konnten die üblichen Abgaben nicht abführen, es kam flächendeckend zu Verweigerungen und Aufruhr. Trotz Verbots läuteten an der Hilzinger Kirchweih, bei der schon damals bis zu 3000 Menschen zum Tanz erwartet wurden, die Sturmglocken und an die 800 bewaffnete Bauern kamen und haben sich zu einem Bündnis verschworen. Der Kampf um mehr Gerechtigkeit mündete schließlich im Bauernkrieg. (sk)

Für Speis und Trank sorgt auch wie gewohnt die katholische Pfarrgemeinde im Kirchenkeller. Auch beim Bummel über den Kirchweihmarkt, auf dem sich am Sonntag und am Montag stets fast der ganze Hegau trifft, bleibt niemand hungrig. Zum Bummeln, Stöbern und Schnäppchen machen laden der ausgedehnte Flohmarkt, der mittlerweile riesige Bücherflohmarkt und am Sonntag auch ein Kinderflohmarkt ein. Interessante Neuheiten bietet die Fahrzeug und Geräteschau.

Das Oldtimerkorso begeistert jedes Jahr viele Besucher | Bild: Ingeborg Meier

Hier stehen die Oldtimer im Mittelpunkt

Ein Kirchweih-Höhepunkt ist das mittlerweile zum 38. Mal stattfindende Treffen historischer Motorfahrzeuge am Samstag, auf dem man die Fahrzeuge auf einem Korso, der sogenannten Oldie-Parade, durch den Ortskern auch in Fahrt erleben kann. Mehr als 150 Oldies sind angemeldet. Darunter finden sich viele sehr seltene Fahrzeuge, wie zum Beispiel eine Minerva, ein 3 PS starkes Motorrad Baujahr 1908.

Kommentiert und moderiert wird der Oldie-Korso von den Fachleuten Mike Wilhelmi und Michael Bietenholz. Die Rampe, auf der die Fahrzeuge vorgestellt werden, wird nun zentraler positioniert, so dass die Lautsprecher-Ansagen besser gehört werden können. Der Beginn des Oldtimer-Korsos ist auf 13 Uhr terminiert, dann starten die Schmuckstücke zu ihrer Parade durch den Ortskern.

Erinnerung an Künstlerin Ingeborg Osswald-Lüttin

Der Förderkreis Kunst und Kultur widmet der vor zehn Jahren verstorbenen Hilzinger Malerin Ingeborg Osswald-Lüttin eine Einzelausstellung. Diese Hommage präsentiert einen Querschnitt durch ihr Werk.

Hilzingen Generationswechsel bei den Mosaiklegern: In Hilzingen entsteht zurzeit der Erntedank-Schmuck Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem hochinteressanten Thema „Gottes weibliches Angesicht“ befassen sich die weithin bekannten, in wochenlanger liebevoller Kleinarbeit aus Früchten, getrockneten Blütenblätter, Körner und Samen gelegten Kirchweh- und Erntedank-Mosaike in der Pfarrkirche. Die Bilder sollen die durch die Sprache der Liturgie und der Gebete geprägte männliche Gottesvorstellung mit der biblisch fundierten weiblichen Seite ergänzen.

Mehr Info zum Programm im Internet unter www.hilzingen.de oder auch kirchweih-hilzingen.de