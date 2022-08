Am Donnerstagabend ist es auf der Autobahn 81 zwischen Hilzingen und dem Autobahnkreuz Hegau innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal zu einem Unfall aufgrund Aquaplaning gekommen. So schildert die Polizei den Hergang der Unfälle: Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 46 Jahre alte Frau mit einem Mercedes von Hilzingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Aufgrund von Aquaplaning geriet der Wagen der 46-Jährigen im Bereich des Verzögerungsstreifens ins Schleudern, prallte gegen einen Aufprallschutz und dann gegen die Leitplanke, ehe der Mercedes zum Stehen kam. Die Frau blieb unverletzt. Um das Auto, an dem Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Etwa zur gleichen Uhrzeit ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein weiterer Unfall. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Schaffhausen unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel geriet das Auto des jungen Mannes auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der rechten Schutzplanke. Auch er wurde nicht verletzt.