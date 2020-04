Ein unbekannter Täter hat eine Katze mit Pflanzenschutzmittel vergiftet und getötet. Das ergab eine pathologische Untersuchung, wie die Polizei mitteilt. Demnach wurde das Tier, das in der Karl-Geißler-Straße in Hilzingen lebte, vermutlich mit einem Pflanzenschutz- oder Unkrautvernichtungsmittel eingesprüht und starb an den Folgen der Vergiftung. Zur gleichen Zeit zeigte auch eine Katze aus der Hohenhöwenstraße Vergiftungserscheinungen und musste tierärztlich behandelt werden. Dieses Tier überlebte aber.

Die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz geschahen bereits zwischen dem 31. März und 1. April, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise an das Revier in Gottmadingen unter Telefon (0 77 31) 14 37 0.