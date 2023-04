Der SÜDKURIER sammelt hier Bilder der Erstkommunionkinder aus der Region und gratuliert ihnen zu ihrem großen Tag!

Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen

Nicht an einem Sonntag, sondern am Samstag eine Woche nach Ostern konnten in der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen neun Kinder und drei Jugendliche zusammen mit Pfarrer Thorsten Gompper ihre feierliche Erstkommunion begehen, wie Simone Meisel vom katholischen Pfarramt der Hilzinger Seelsorgeeinheit berichtet.

Bild: Ralph Schöttke

Am Weißen Sonntag eine Woche nach Ostern selbst feierten dann 19 Kinder zusammen mit Pfarrer Thorsten Gompper ihre feierliche Kommunion in der barocken Peter-und-Paul-Kirche der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen, so Gemeindereferentin Simone Meisel.

Bild: Ralph Schöttke

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.