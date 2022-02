von Elisabeth Stauder

„Mir sind all no do“ ist das Fasnachtsmotto 2022 im Hilzinger Ortsteil Riedheim. Es wurde coronakonform bei einer Open-Air-Veranstaltung am 11.11. verkündet. Und „wie sie do wäret“ haben der Fanfarenzug Castellaner, die Zimmermannsgilde, die Klavbach-Strueli und der SV Riedheim, hier insbesondere die Damenriege, in den vergangenen Jahren gezeigt.

Fanfaren, Zimmermänner, Klavbach-Strueli

Mit der Gründung im Jahr 1981 übernahm der Fanfarenzug, derzeit 44 Aktive, die Organisation der Dorffasnet. Ein Jahr später entstand die Zimmermannsgilde, aktuell 40 Mitglieder, und seit 1995 sind die Klavbach-Strueli, eine Maskengruppe mit mittlerweile 125 Hästrägern und 42 Kinder, mit im Boot.

Jede Gruppierung hat bei der Riedheimer Dorffasnet ihre Aufgabe. Während die Castellaner am Schmutzige in normalen Zeiten ohne Pandemie ab 6 Uhr die Bürger mit Pauken und Fanfaren wecken und den ganzen Tag bis zum Hemdglonkerumzug musikalisch umrahmen, bereiten die Zimmermänner morgens in der Burghalle für die Narren ein exzellentes Frühstück, bevor sie ihrer eigentlichen Aufgabe rund um den Narrenbaum nachgehen.

Anette Gruber im Häs. | Bild: Elisabeth Stauder

Für die Absetzung der Ortsgewaltigen mit Anklage sind die Strueli zuständig. „Nach Absetzung sowie Schließung der Schule und des Kindergartens trifft man sich in der Burghalle“, erzählt Strueli Anette Gruber. Am Mittag verwöhnt die Damenriege des SV Riedheim die Narren mit Kaffee und Kuchen, zeitgleich findet der Kindernachmittag statt.

Gute Unterhaltung beim Bunten Abend

Als Gemeinschaftswerk kann auch der Bunte Abend am Fasnachtssamstag unter der Regie der Castellaner bezeichnet werden. „Hier wirken fast alle örtlichen Vereine mit, zum Beispiel auch der Kirchenchor und die Feuerwehr“ erklärt Regisseur Michael Bucher, „Gesang, Sketche, Showeinlagen und Tänze ergeben ein unterhaltsames Programm.“

Neben der Strueli-Tanzgruppe glänzt an diesem Abend die Burggarde, welche sich 2007 neu formierte, nun aber Nachwuchsprobleme hat und Tänzerinnen sucht. Verteilt wird über die Fasnachtstage auch das „Struelanerblatt“. Darin ist in Reimform von den Missgeschicken der Bürger zu lesen. Gesammelt werden diese während des Jahres in einem Narrenbriefkasten.

Vielfalt bei den Kostümen

Die Fasnachtsbegeisterung zeigt sich in Riedheim auch an der Vielfalt der kostümierten Gruppen. Der Fanfarenzug präsentiert sich jedes Jahr in einem anderen Outfit, wie beispielsweise als Baseballer oder als Bergleute. Die eigentliche Uniform wird nur außerhalb der Fasnacht getragen.

Zudem nähen sich mehrere verschiedene lose Gruppen jährlich einheitliche Kostüme für die Dorffasnet. Überrascht werden die Riedheimer Fasnachtsmacher bei der Beerdigung des Struelaner am Dienstagabend. Da hören sie von Zimmermann Marco Russo als Pfarrer, was ihnen selbst alles passiert ist über die vergangenen Fasnachtstage.