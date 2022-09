von Ingeborg Meier

Im schönen Hegau wandern – und plötzlich regnet es Steine. Das will man nicht erleben. Der Wanderweg auf den Hohenkrähen führt durch nicht immer einfaches Gelände und Gesteinsmaterial und muss entsprechend unterhalten werden. Er ist in einem guten Zustand. Dennoch waren ein paar geplante kleinere Sicherungsmaßnahmen Thema der diesjährigen Hauptversammlung des Fördervereins zur Erhaltung der Burgruine Hohenkrähen.

Singen Belieber Fußweg ist nach Steinschlag nicht passierbar: Ten-Brink-Weg wird dauerhaft gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Da, wo vor einigen Jahren ein Felssturz den Zugang auf den Vulkankegel und die Burgruine unmöglich machte, ist erneut Gestein abgerutscht. Es sei ein kleiner Felssturz gewesen, betonte Schriftführer Markus Wannenmacher. Man habe die Stelle provisorisch abgesperrt. Nun solle dort ein massives Geländer angebracht werden. Der Eingang zu den Kasematten der Burg werde laut Wannenmacher ebenfalls sicherheitstechnisch optimiert werden, so dass er nicht mehr überkletterbar sei.

Weiter Arbeiten stehen an der Ruine an

Wie der Fördervereinsvorsitzende Markus Moßbrugger mitteilte, werde man wohl langfristig auch die Türschwelle sanieren müssen, die das Fundament des höher gelegenen der beiden Torbögen bilde. Im Augenblick stelle sie aber noch kein Sicherheitsrisiko dar. Moßbrugger zeigte sich erleichtert, dass sich der Verein mit dieser Maßnahme noch Zeit lassen könne. Am zu Mühlhausen-Ehingen gehörenden Mägdeberg, so der Bürgemeister der Doppelgemeinde Patrick Stärk habe eine ähnliche Maßnahme zur Kosten in sechsstelliger Höhe geführt.

Mühlhausen-Ehingen Pünktlich zum Himmelfahrtstag: Der Mägdeberg ist wieder begehbar Das könnte Sie auch interessieren

Bei Wanderern und Touristen zählt der Hohenkrähen zu einem der attraktivsten Ziele. Die – jetzt nicht mehr vorliegende – Sperrung des Zugangs auf den Hohentwiel habe zu noch mehr Besuchern auf dem Hohenkrähen geführt, berichtete Moßbrugger. Probleme oder Unfälle hat es zur Erleichterung des Förderer-Chefs nicht gegeben. Sein herzlicher Dank galt in diesem Zusammenhang dem Burgvogt Alexander Maier von den Grauen Reitern. Die in der Vorburg beheimatete Pfadfinderschaft ist für die regelmäßige Wegesicherung zuständig.