Am Dienstagabend ist auf der Straße Steppbachwiesle ein Rollladenkasten in Brand geraten. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Vermutlich aufgrund einer durch Wespen angefressenen Verkabelung eines elektrischen Rollladens kam es zum Brand im Rollladenkasten. Der 78-jährige Bewohner konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Hilzinger Wehr bereits selbstständig löschen. Diese suchten den Rollladenkasten anschließend nach möglichen Glutnestern ab. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.