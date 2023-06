Eher skeptisch und mit ausreichend Abstand beäugt die zweijährige Berner Sennenhündin Elli Pirelli Besucher des Gartes, über den sie in Riedheim wacht. Wenn sie allerdings mit ihrer Besitzerin Dagmar Bucher durch die Hegauer Wiesen und Felder streift, macht sie ihrem Namen alle Ehre und ist nicht mehr zu halten. Und während die Hundebesitzerin sich anfangs noch Sorgen machte, ob so viel Zurückhaltung normal ist, weiß sie jetzt, dass dies einfach dem Naturell ihrer Hündin entspricht. So wie beim Menschen gebe es bei Hunden eben auch welche, die bei Fremden erst einmal Abstand hielten.

Trauer muss jeder individuell verarbeiten

Elli Pirelli ist Buchers vierter Sennenhund und hat mitten in der Pandemie zur Familie gefunden. Ihre beiden Vorgänger waren jeweils im Alter von nur fünf Jahren gestorben und so kam der 55-jährigen Riedheimerin die Idee, ihren Hunden ein Buch zu widmen und damit gleichzeitig ihre eigene Trauer zu verarbeiten.

Das Buch „Elli Pirelli – Ein kleiner Berner entdeckt die Welt" ist bei Amazon im Selbstverlag erschienen. Vorteil des Selbstverlags ist es, dass das Buch ohne jegliche Mitsprache eines Verlages veröffentlicht werden kann. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass alle Arbeiten vom Satz bis zum Coverlayout in Eigenregie erfolgen müssen.

Jan Boos, Tierarzt mit einer Kleintierpraxis in Singen, weiß, dass es keinen allgemein gültigen Weg zur Trauerbewältigung beim Verlust eines Tieres gibt. Er empfiehlt, in sich hinein zu hören, so wie es Bucher auch tat. Der eine schließe mit dem Tod des Tieres die emotionale Bindung an den Körper seines Tieres ab und möchte alleine nur die Erinnerungen daran behalten. Ein anderer wünsche sich für sein verstorbenes Tier einen Platz auf dem Tierfriedhof oder eine Urne mit seiner Asche, um die Erinnerungen wach zu halten oder seinem verstorbenen Liebling doch irgendwie noch nahe sein zu können.

Auch für das konkrete Abschiednehmen vom Tier gebe es kein festgelegtes Schema. Der Tierbesitzer solle das tun, was er im Moment des Abschieds als hilfreich empfinde. Der eine möchte noch eine Haarlocke abschneiden, ein anderer noch einen Pfotenabdruck machen. Auf alle Fälle solle man in der Stunde des Abschieds an sein Tier denken und bis zum Schluss an seiner Seite bleiben, auch wenn es schwer fiele.

Viele Möglichkeiten, die Erinnerung zu bewahren

Für Kinder sei der Zustand, dass etwas Geliebtes plötzlich nicht mehr da sei, noch abstrakter als für Erwachsene, weiß Boos. Sie seien dem noch hilfloser ausgesetzt. Darum sollten die Eltern dieses Thema auf jeden Fall ansprechen. Die Erklärung, dass das geliebte Haustier in einer anderen Form weiterhin da sei, zum Beispiel als Stern am Himmel, sei eine Perspektive, die den Kindern meistens über diese Hilflosigkeit hinweghelfe. Das könne auch der Beginn einer ganz anderen Art von emotionaler Verbindung zum verstorbenen Haustier sein.

Auch bei der Frage, ob oder wie schnell ein neues Tier wieder Einzug halte solle, gebe es keine pauschale Empfehlung. So gebe es Tierbesitzer, die schnellstmöglich ein Nachfolgetier benötigten und am nächsten Tag auf die Suche danach gingen. Andere wiederum hätten über Jahre hinweg keinen Platz in ihren Herzen für einen Nachfolger ihrer verstorbenen Lieblinge und blieben lange oder für immer ohne ein weiteres Haustier.

Aufmerksam wacht die Berner Sennenhündin Elli Pirelli über den Garten ihrer Besitzerin Dagmar Bucher in Riedheim. | Bild: Andrea Haas

Die Bereitschaft, ob und wann ein Haustier nachfolge, müsse aus dem Herzen kommen. Erfahrungsgemäß spiele hierbei der Zufall aber nicht selten den Vermittler. So war es auch bei Elli Pirelli der Fall war. Denn nur wenige Wochen nachdem Buchers dritter Hund verstarb, wollte es der Zufall, dass die Sennenhündin Elisabeth von Bayern, wie sie offiziell heißt, den Weg nach Riedheim fand. Die neue Hündin und die Beschäftigung mit ihrem ersten eigenen Buch halfen Bucher über ihre Trauer hinweg. „Dieses Buch war wie ein drittes Kind für mich“, berichtet die Mutter von inzwischen erwachsenen Zwillingssöhnen.

Zuspruch durch andere Autorin

Die Singener Autorin Johanna Possmer habe sie in ihrer Idee bestärkt, sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Mit einer gehörigen Portion Frauenpower entstand dann das Kinderbuch über die Abenteuer der Berner Sennenhündin Elli Pirelli. Denn an der Entstehung waren fast ausschließlich Frauen beteiligt. Erzählt werden darin die Erlebnisse der Hündin, ob auf dem Bauernhof, der Baustelle, dem Fußballfeld oder beim Hundegeburtstag.

Durch ihre Arbeit in einer Kindertagesstätte wisse sie, was kleine Kinder begeistere und so habe sie diese Themen in den Geschichten aufgenommen, erzählt die gelernte Arzthelferin. Während sie den Text verantwortete, übernahm Elektra Minwegen den Part der Zeichnungen im Buch. Bucher hatte die Kölnerin in einer Facebook-Gruppe von Fans der Berner Sennenhunde kennengelernt.

Illustratorin im Rheinland gefunden

Im Grunde hätte die Riedheimerin die Zeichnungen selbst anfertigen können. Denn kreativ sei sie schon immer gewesen, erzählt sie in ihrem Atelier, das buchstäblich aus allen Nähten platzt. Schon in den 1990er-Jahren habe sie Textilcollagen erstellt. Im Laufe der Jahre habe sie sich immer mehr auf die Malerei konzentriert. In Riedheim ist Bucher bekannt für ihre Malkurse und ihre mit Schutzengeln bemalten Steine. Diese verteilte sie während der Corona-Pandemie im Ort und löste damit bei den Dorfkinder eine wahre Schatzsuche aus. Doch für ihr Buch sei die Malweise von Elektra Minwegen besser geeignet gewesen. Die gelernte Bankkauffrau aus dem Rheinland male detailverliebter und zugleich konkreter als sie selbst, erklärt Bucher.

Dass den beiden Kreativen die Fantasie ausgeht, ist nicht zu befürchten. Der nächste Band mit Abenteuern der Hündin ist bereits in Arbeit. Diesmal steht ein Urlaub am Bodensee für den Vierbeiner an. Die Idee für Band drei steht ebenfalls schon fest: in den Schwarzwald soll es gehen. Und dann hätte Bucher noch ein völlig anderes Buchprojekt in ihrer Schublade. Als ihre beiden Jungen klein waren, habe sie angefangen, Episoden aus dem Leben einer Zwillingsmutter aufzuschreiben. Jetzt müssen sich nur noch die beiden Hauptakteure damit einverstanden erklären, dass ihre Erlebnisse veröffentlicht werden.