von Ingeborg Meier

Wo zuvor ein Schild „We want you back“ (Wir wollen dich zurück) angebracht war, liest man nun „We have you back“ (Wir haben dich wieder). Die Rede ist von der Bushaltestelle Stiergarten in Weiterdingen. Die Haltestelle wurde zum Leidwesen vieler ÖPNV-Nutzer seit dem Inkrafttreten des neuen Fahrplans am 1. Januar 2020 nicht mehr angefahren.

Die Busse sparten sich so die Runde durch das Dorf. Jetzt halten die Fahrzeuge hier wieder – wiederum zum Leidwesen einer Reihe von Bürgern. Denn mittlerweile fährt die Linie 302 Singen-Hilzingen-Engen zu einem engeren Takt. Und deswegen fahren dort ab den frühen Morgenstunden statt wie bisher 22 Busse jetzt rund fünfzig Busse an den Wochentagen durch das Oberdorf.

Eltern sorgten sich um ihre Kinder

Die Haltestelle Stiergarten hat zum Jahreswechsel 2019/2020 für Schlagzeilen gesorgt. Dass sie abgehängt werden würde, hat insbesondere die Eltern der Grundschüler, die in Duchtlingen unterrichtet werden, in höchste Besorgnis gestürzt. Denn an der zweiten Haltestelle im Dorf am Ortsausgang Richtung Hilzingen gehe es eng zu.

Der Bürgersteig ist mit 1,10 Metern schmal. Und mehr als zwanzig Kinder machen sich dort auf den Schulweg – da steht ein Kind schnell auf der viel befahrenen Durchfahrtstraße, der Landstraße L190. Der Protest kam schnell in Konstanz an. Selbst Landrat Zeno Danner kam zum Schülerbus nach Weiterdingen. Die Verkehrsplaner versicherten, mit der Problematik befasst zu sein. Allerdings benötige man für Fahrplanänderungen zeitlichen Vorlauf.

Lösung scheint greifbar

Seit 1. März darf nun an der Haltestelle wieder eingestiegen werden. Zur Erleichterung der Eltern – aber unter dem aufkeimenden Protest der Anwohner. Letzterer war nun bereits Gegenstand der Ortschaftsratssitzung.

Danach scheint eine Lösung in Sicht: Wie Ortsvorsteher Egon Schmieder mitteilt, will sich das Gremium dafür verwenden, dass die Haltestelle Stiergarten technisch zur Bedarfshaltstelle umgerüstet wird, die nur angefahren werde, wenn dort Passagiere warten.