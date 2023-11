„Der Ehrungsabend sollte eigentlich zur Tradition werden – wäre da nicht Corona dazwischengekommen.“ Darauf wies Gesamtwehrkommandant Jean-Pierre Müller in seiner Begrüßung beim zweiten Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Hilzingen in Weiterdingen hin.

2019 hatte sich die Feuerwehr Hilzingen dafür entschieden, künftig die Ehrungen für alle Abteilungen in einem besonderen Rahmen durchzuführen. Seit dem ersten Ehrungsabend waren nun allerdings vier Jahre vergangen. Neben einer stattlichen Anzahl von Feuerwehrkameraden konnte Müller in der Wiesentalhalle Bürgermeister Holger Mayer, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Tobias Oechsle und Mario Dutzi, Kommandant der Stützpunktwehr Singen, begrüßen. Tobias Oechsle hatte als Ehrung des Landes Baden-Württemberg Feuerwehrehrenzeichen und Urkunden für 225 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mitgebracht.

Das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst verlieh er an Philipp Buhl, Patrick Butsch, Matthias Mohr, David Riedinger und Uwe Rudolf. Christian Pape, Manfred Schwarz und Robert Wiechetek waren nicht anwesend. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielt Christoph Graf. Michael Schiebler und Rolf Schuhwerk wurden für 40 Jahre mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Den Ehrungen durch das Land schloss sich Bürgermeister Holger Mayer mit den entsprechenden Ehrungen durch die Gemeinde an. Mayer bedankte sich bei der Führungsspitze für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und meinte: „Wir haben mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Schlatt, dem HLF 20 und der Digitalen Alarmierung einiges erreicht.“ Er freute sich, dass Hilzingen, sofern der Gemeinderat es mitträgt, auch bald eine Jugendfeuerwehr habe. Sein großer Dank galt allen Mitgliedern der Feuerwehr für deren geleistete Arbeit im Ehrenamt.

Den Abend rundete der Fachvortrag von Mario Dutzi ab. Dieser präsentierte mit Bildmaterial den Einsatz der Feuerwehr Singen bei drei Großbränden.