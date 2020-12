von Ingeborg Meier

Herr Homburger, Ende Juli haben sie in Facebook die Gruppe „Wegkreuze im Hegau und darüber hinaus“ erstellt und das erste Foto eines Flurkreuzes gepostet. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Ich habe vor fünf Jahren das Radfahren als Hobby für mich entdeckt. Auf dem Rad nimmt man die Umgebung ganz anders wahr als vom Auto aus. Da sind mir dann die unendlich vielen Wegkreuze aufgefallen, die es in unserer Region gibt. Irgendwann hält man dann schon auch an, schaut sie genauer an und stellt fest, wie spannend diese Kleindenkmäler sind. Das gilt genauso für Gipfelkreuze, Bildstöcke oder Gedenksteine. Hinter ihnen allen stehen Geschichten.

Erzählen Sie uns eine?

Gerne. Bei Duchtlingen gibt es ein Gedenkkreuz für einen im Ersten Weltkrieg abgestürzten Flieger. Das war damals für die Menschen ein Wahnsinnsereignis, das sich sozusagen im Gedächtnis der Duchtlinger für viele Jahrzehnte eingeprägt hat. Meine Großmutter hat mir noch davon erzählt. Ich finde solche Hintergründe mega interessant. Ich habe gedacht, vielleicht interessieren sich andere ja auch dafür.

Und, tun sie das?

Der Facebookgruppe sind inzwischen über 150 Menschen beigetreten. Die Gruppe ist sehr schnell gewachsen. Schon einen Monat nach meinem ersten Post waren es mehr als hundert Leute. Wie schnell das gewachsen ist, hat mich sehr überrascht. Alle paar Tage kommt ein neues Bild dazu. Und immer wieder kennen die Mitglieder Details zur Geschichte der Wegkreuze, oder haben sie zwischenzeitlich in Erfahrung bringen können. Wie zum Beispiel zu einem Wegkreuz zwischen Hilzingen und Duchtlingen. Vor dem Bau des Radwegs waren es zwei Kreuze. Eines ist beim Versuch, es umzusetzen, aber abgebrochen.

Sind die vielen Weg- und Flurkreuze im Hegau eigentlich etwas Besonderes?

Das ist eine zutiefst katholische Geschichte. Die Wegkreuze gibt es nur in katholischen Gegenden. Schon jenseits der Schweizer Grenze findet man keine mehr. Vielleicht habe ich als Bestatter einen besonderen Zugang zur christlichen Symbolik. Aber ich finde, es sind schöne Stellen zum Innehalten. Und das finden die Mitglieder unserer Facebookgruppe vielleicht auch. Viele sagen, es sei eine tolle Tradition, die hinter den Kreuzen stehe. Auf jeden Fall wurden schon viele wunderschöne stimmungsvolle Fotos gepostet. Man könnte darüber nachdenken, einen Kalender daraus zu machen.

Belässt es die Gruppe denn beim Posten und Bewundern toller Bilder?

Bis jetzt ja. Aber es gibt Impulse. Am Gönnersbohl steht der Rest eines Wegkreuzes, dem die Zeit schlimm zugesetzt hat. In meinem Freundeskreis wird nun darüber gesprochen, dass man sich darum kümmern sollte und wie man da am besten vorgehen könnte. Ich fände es toll, wenn wir dazu beitragen könnten, dass es solche Kleindenkmäler auch in Jahrzehnten noch gibt.

