von SK

Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau auf der Landesstraße 190 von Duchtlingen kommend in Richtung Hilzingen unterwegs. Am Ortseingang fiel ihr eine Zigarette auf den Fahrersitz. Beim Versuch die Zigarette aufzuheben, kam sie mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen gemauerten Wasser-Ablaufschacht. Hierbei lösten beide Airbags aus und verletzten die 22-Jährige leicht. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit.