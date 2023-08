Hilzingen vor 1 Stunde

Wasser statt Wildtiere – aber nicht wegen Tierschützern. Zirkus Charles Knie kommt

Nur Hunde und Papageien, mehr Tiere bringt der Zirkus am Wochenende nicht mit nach Hilzingen. Statt Sägemehl gibt es Artistik, Zauberei und Fontänen in der Manege – und einen großen Pool. Was dahinter steckt.