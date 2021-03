Hilzingen-Riedheim vor 28 Minuten

Was sich Eltern von der Schule wünschen: Grundschule in Riedheim hat Eltern-Umfrage gestartet

Ziel der Umfrage soll es sein, herauszufinden, welche Anforderungen Eltern an das Betreuungsangebot in der Grunschule stellen. Die Ergebnisse sollen dann in die Entwicklung der Eduard-Presser-Nachbarschaftsgrundschule in Riedheim einfließen.