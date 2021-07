von Sandra Baindl

Die Ortsgruppe der SPD und die SPD-Kreisrätin und Bundestagskandidatin Lina Seitzl haben bei einer Online-Videokonferenz die Situation von Arbeitnehmerinnen in der Pandemie zum Thema gemacht. Dabei ließen insbesondere Beiträge von Heike Gotzmann, Arbeitnehmerseelsorgerin der Caritas in Singen, und Hanna Binder, stellvertretende ver.di-Landesleiterin, aufhorchen.

So berichtete Gotzmann aus ihren Beratungsgesprächen, deren Zahl während der Krise deutlich zunahm, dass sich die gesellschaftlichen Ungleichheiten verstärkt hätten. Gleichzeitig sei der Ton in Gesellschaft und Arbeitswelt deutlicher rauer geworden, so Gotzmann. Home Office und Home Schooling miteinander zu vereinbaren, sei schlichtweg unmöglich.

In erster Linie seien es die Frauen gewesen, die wegen geschlossener Kitas in der Pandemie ihre Arbeitszeiten reduziert oder ganz aufgegeben hätten. So habe sich die Gesellschaft in Richtung der 50er Jahre zurückentwickelt.

Hanna Binder von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sagte, die in der Krise voranschreitende Digitalisierung habe die Arbeitswelt stark verändert. Binder machte besonders auf den Pflegebereich und den Einzelhandel aufmerksam. Die Mitarbeiter beider Bereiche wurden als systemrelevant erkannt.

Doch außer Applaus klatschen sei nicht viel mehr passiert und es bestehe die Gefahr, dass diese Arbeitnehmerinnen das Vertrauen in Politik und Gesellschaft verlören. Eine Aufwertung der Berufe sei dringend notwendig. Dabei gehe es nicht nur um höhere Entlohnung, sondern auch um bessere Arbeitsbedingungen.

Das Thema Gleichstellung müsse wieder mehr in den Fokus, meinten die Teilnehmerinnen des Austauschs. Hier sei auch der Ausbau der Ganztagsschulen wichtig. Hilfreich sei es, sich verstärkt in Netzwerken zusammenzuschließen und mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Eine Strategie, mit der Männer schon lange erfolgreich sind.