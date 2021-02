von Ingeborg Meier

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Landtagswahl am 14. März. In anderen Zeiten hätte sich interessierte Runde in einer Gaststätte zusammen gefunden, um den Landtagskandidaten der CDU Tobias Herrmann bei seiner Tour durch die Gemeinden des Wahlkreises 57 Singen-Stockach kennenzulernen. Während der Corona-Pandemie muss das anders laufen: Deshalb lud Herrmann mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung zu einem offenen digitalen Bürgerdialog ein. Die Meeting-Reihe „Stadtgespräche„ auf der Plattform Zoom startete mit Hilzingen.

15 Personen nehmen an der Runde teil

Eine halbe Stunde nach Beginn hatten sich 15 Teilnehmer zugeschaltet. Lag es am noch für viele ungewohnten digitalen Format, dass kaum jemand Fragen stellte? Auf weite Strecken war das Meeting ein Dreier-Gespräch zwischen Herrmann, Jung, und Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer. Als einziger Hilzinger Bürger brachte sich Bernhard Hertrich in das Online-Meeting ein und stieß eine Diskussion zur Baulandpolitik an.

Bürgermeister und Kandidat wollen Wohnraum fördern

Die Vorstellungen von Herrmann und Parteifreund Mayer liegen hier nicht weit auseinander: Innerortsverdichtung wo möglich, aber auch eine maßvolle Erschließung von Neubaugebieten. Die Nachfrage nach Bauplätzen sei groß, begründete das Ortsoberhaupt: „40 Bewerber für ein Grundstück“. Jung sprach die Fördermöglichkeiten an: Junge Familie und Eigentum – das habe sich die CDU auf ihre Fahnen geschrieben.

Handel und Gastronomie brauchen Hilfen

Breiten Raum nahm die Frage ein, wie es nach der Pandemie weitergehe. Mayer betonte die finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre für Hilzingen. Landes- und Bundesmittel sollten weiter fließen, um die Mindereinnahmen der Kommunen abzufedern, lautete Herrmanns Antwort. Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleister müssten schnell Hilfe bekommen Es gelte die Wirtschaft zu stärken und nachhaltige Technologien zu fördern.

Familienbetriebe brauchen Unterstützung

Der CDU-Weg sei es, in der Krise die Familienbetriebe in der Region zu stützen, merkte Jung an. Anreize für Investitionen im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz seien gefordert. „Dann wird wieder Geld in den Kassen sein.“

Wenig Sorge um Vereine

Um die Zukunft des Vereinswesens machten sich die Gesprächsteilnehmer wenig Sorgen. Jung zeigte sich stolz auf das jüngst verabschiedete Ehrenamtspaket, das mit einer höheren Steuerfreiheit und Übungsleiterpauschalen die Rahmenbedingungen der Vereine verbessere. Wo zuvor pulsierendes Leben war, werde es auch wieder anlaufen, so Herrmann zuversichtlich.

Wichtig sei, dass die Kommunen gehört würden. „Wir können vor Ort viel bewegen und schnell reagieren“ so Mayer. Im Gegenzug brauchten die Gemeinden finanzielle und unbürokratische Unterstützung von Land und Bund, so der Appell des Gemeindechefs an die Politiker.