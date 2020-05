Wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen ermittelt die Polizei gegen Unbekannte, die am vergangenen Wochenende den Grillplatz der Hilzinger Pfadfinder am Gewann „Unter der Rüte“ verwüstet haben.

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörten die Unbekannten laut Polizei das dort vorhandene Vogelhäuschen und verbrannten dieses sowie die beiden um die Feuerstelle stehenden Bänke. Außerdem wurde der gesamte Platz stark vermüllt. Bereits Anfang April war der Grillplatz von Unbekannten stark beschädigt worden. Damals hatten die Täter den aufgestellten Holztisch aus der Verankerung gerissen und mit dort vorhandenen Holzkisten verbrannt. Auch damals ließen die Unbekannten ihren gesamten Müll verstreut zurück.

Den Schaden beziffert die Polizei auf über 1000 Euro. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731)1437-0.