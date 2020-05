Für Sebastian Stabler aus Hilzingen ist seit dem vergangenen Sommer nichts mehr wie es war. Der 35-Jährige war mit seiner Freundin Natascha Binner für eine Woche im Urlaub in Griechenland. Dort hatte er einen Unfall mit einem Quad und ist seither querschnittsgelähmt. Tobias Harle, ein Freund des Paares, startete eine Spendenaktion auf der Online-Plattform GoFundMe.

Sebastian Stabler hatte als Maler und Fliesenleger einen eigenen Betrieb mit sieben Mitarbeitern. | Bild: privat

Stabler hatte sich 2012 als Maler, Fliesenleger und Lackierer selbstständig gemacht, mit zwei Standorten in Aachen und Winterlingen bei Balingen und sieben Mitarbeitern. Nach sieben Jahren Arbeit wollte er sich einen Urlaub gönnen und ihn gemeinsam mit seiner Freundin genießen. Bei einem Quadausflug fliegt Stabler aus der Kurve. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt und wird von der Versicherung untersucht. „Ich muss wohl einen Abhang runtergefallen sein, das sieht man anhand der Verletzungen, aber ich erinnere mich nicht mehr“, berichtet Stabler.

Der 35-Jährige wurde nach einem Quadunfall in Griechenland schwer verletzt nach Deutschland gebracht und operiert. | Bild: privat

Der junge Mann wurde durch das Deutsche Rote Kreuz nach Deutschland transportiert und operiert. Der zwölfte Wirbel war gebrochen, das Rückenmark gequetscht. Nach der OB kam die Reha. Ab heute folgt ein zweiter Klinikaufenthalt in Tübingen, wo der 35-Jährige erneut operiert werden muss, weil er starke Schmerzen hat. Alles geht wieder von vorn los, doch Stabler will den Mut nicht verlieren. „Meine große Hoffnung ist, dass ich irgendwann wieder laufen kann“, erklärt er. Er will alles dafür tun und auch neue Therapieformen ausprobieren. Die ersten zwei Jahre wären entscheidend, sagten die Ärzte. Seinen Traumberuf im Handwerk könne er wahrscheinlich nicht mehr ausüben. Seine Firma hat er aufgelöst, alle Verträge gekündigt. Ob er noch Geld von der Versicherung bekommt, ist unklar. „Ich bin zum Glück ganz gut aus den Verträgen rausgekommen und habe alles, was geht, verkauft“, berichtet er.

Ihr erster, gemeinsamer Urlaub in Griechenland: Sebastian Stabler mit Freundin Natascha Binner. | Bild: privat

Stabler wohnt derzeit bei seiner Freundin in Hilzingen. Sie nahm ihn bei sich auf, weil ihre Wohnung besser für den Rollstuhl geeignet ist. Der 35-Jährige ist auf Hilfe angewiesen, selbstständig aus der Wohnung kommt er nicht, weshalb die Tage lang werden. „Man denkt viel nach und manchmal frage ich mich, ob ich in dem Urlaub nicht zu euphorisch war und die Jahre zuvor zu viel gearbeitet habe“, erklärt er.

Sebastian Stabler vor seiner Wohnung in Hilzingen. Er wird derzeit in Tübingen erneut an der Wirbelsäule operiert und will sich ins Leben zurückkämpfen. | Bild: Weiß, Jacqueline

Freund will helfen

Tobias Harle will mit seiner Spendenaktion helfen: „Ich war beeindruckt, wie die Beiden das packen und wollte etwas tun.“ Stabler sei vor dem Unfall ein sportlicher und fröhlicher junger Mann gewesen. Die Spenden sollen ihm Mut machen. Das Geld soll für Hilfsmittel, wie einen Balkon-Lift und Therapien verwand werden. Harle ist als Tätowierer in Überlingen selbstständig und kann nachfühlen, wie sich der Verlust der Existenz anfühlen muss. Er hat Material von Stabler in seiner Garage eingelagert. „Wenn man sieht, wie die ganze Existenz in einem Raum steht, geht einem das schon nah“, erklärt er. Viele seiner Kunden hätten spontan gespendet. Außerdem wollte er noch eine Spendenaktion in seinem Laden starten, doch dann kam Corona dazwischen. Zur Aktion auf GoFundMe sagt er: „Ich kann verstehen, dass viele gerade wegen Corona Sorge haben, wie es weitergeht. Aber jeder kleine Betrag hilft“.