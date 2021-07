Michael Wecker ist enttäuscht: „Man hätte uns einfach einen Zettel hinterlassen können“, sagt er. Vergangene Woche hat ein Unbekannter das Auto seiner Frau Melanie beschädigt – und ist einfach weiter gefahren. „Es muss am Montag zwischen 13 und 17 Uhr passiert sein“, schildert Wecker. Da sei das Auto in der Karl-Geißler-Straße in Hilzingen auf einem öffentlichen Parkplatz gestanden. Als die Familie zurück kam, war eine deutliche Delle in der hinteren Tür. Seit einer Woche ist er nun selbst auf Spuren- und Zeugensuche. Und wundert sich, warum es keinen Polizeibericht zu seinem Fall gab.

Daher hat der SÜDKURIER nachgefragt: Wie wird eigentlich ermittelt bei Parkremplern, wie sie alle paar Tage auf Parkplätzen in Singen und im Hegau geschehen?

Schwierig, aber nicht aussichtslos: Wie die Polizei ermittelt

„Die Ermittlungsarbeit bei Parkremplern ist schwierig“, erklärt Polizeisprecher Uwe Vincon. Doch es sei nicht aussichtslos: Oft würden Teile des Verursacherautos gefunden oder zumindest Lackantragungen. Damit könne man den Autohersteller oder eine Modellserie herausfinden. „Nicht selten kann man mit einer Nachfrage beim Kraftfahrtbundesamt mögliche Eigentümer auf eine zweistellige Zahl reduzieren.“ Die könne man dann überprüfen. Aber: „Dies alles ist ein aufwändiger Prozess, der auch oft nicht im Verhältnis des entstandenen Schadens steht.“

Deshalb setze die Polizei gezielt auf Öffentlichkeit: Ein einziger Hinweis könne entscheidend sein. Gerade an viel besuchten Plätzen sei die Chance hoch, dass jemand etwas beobachtet habe.

Gerade in größeren Städten gehen (zu) wenig Zeugenhinweise ein

Allerdings wünscht sich der Polizeisprecher teilweise mehr Hinwiese: „Gerade in größeren Städten oder Zentren gehen solche Kleinigkeiten, die aber für die Geschädigten genauso ärgerlich sind, im allgemeinen Geschehen unter“, so Vincon. In Hilzingen wurden 2020 von 30 Sachbeschädigungen acht aufgeklärt, also 26,7 Prozent. In Singen wurde im gleichen Jahr in 69 von 352 Fällen ein Verursacher gefunden (19,6 Prozent). Das Polizeipräsidium Konstanz suche meist ab einer Schadenssumme von 1000 Euro öffentlich nach Zeugen.

Die Folgen des Parkremplers in Nahaufnahme: Die Delle geht so tief, dass die ganze Tür getauscht werden müsse. | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Im Fall von Familie Wecker hat eine Werkstatt den Schaden auf 2500 Euro beziffert. „Das kann man so nicht lassen, das Blech ist blank und rostet sonst“, sagt der Familienvater. Deshalb müsse die Tür getauscht werden. Michael Wecker ärgert sich: Wenn der Schadensverursacher nicht gefunden wird, bleibe er auf den Kosten sitzen.

