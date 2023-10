Am Samstag ist es im Festzelt der Kirchweih laut Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 23 Uhr geriet ein 30-Jähriger mit einer unbekannten Personengruppe zunächst verbal in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung habe ihm ein Unbekannter mit einem Bierglas oder einer Glasflasche mehrere Male auf den Hinterkopf geschlagen. Dabei sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste.

Der Angreifer sei laut Polizei ebenfalls 30-35 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß gewesen. Er habe das braune, kurze Haar gegelt getragen. Hinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Telefon 07731 14370.