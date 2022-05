An der barocken Pfarrkirche Peter und Paul ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. und 29. Mai, schon wieder ein Fenster zerstört worden, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Laut Angaben der Polizei schlugen bislang unbekannte Täter am späten Abend oder in der Nacht ein Fenster der Kirche auf der Hauptstraße ein.

Mehrere tausend Euro Schaden

Die Polizei vermutet, dass der entstandene Schaden bei mehreren tausend Euro liegt. Personen die in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gottmadingen unter der Telefonnummer (0 77 31) 14 370 zu melden.