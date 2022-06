von Ingeborg Meier

Ein Schwerpunkt der jüngsten Hilzinger Ratssitzung war die Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung. Dazu gibt es einen nun zwei Jahre alten Grundsatzbeschluss. Dieser genehmigt vor dem Hintergrund der Folgekosten die Schaffung neuer Stellen nur in begründeten Ausnahmen. Auf Anregung von Sigmar Schnutenhaus (FDP) hat die Gemeindeverwaltung nun die wichtigsten Zahlen über die neuesten Entwicklungen vorgelegt.

Eine inhaltliche Diskussion anhand des statistischen Materials war eigentlich nicht vorgesehen. Diese soll erst im Herbst erfolgen. Bis dahin wird das Rathaus-Team bezüglich der Neueinstellungen eine Aufgaben und Ämter bezogene Aufarbeitung der Zahlen erarbeiten. Einige Anmerkungen kamen dennoch aus der Ratsrunde.

8,7 Prozent mehr Stellen seit 2015

Sigmar Schnutenhaus fand, dass die Erhöhung der Stellen mit 8,7 Prozent seit 2015 mehr als Schritt mit dem Bevölkerungszuwachs von 5,3 Prozent gehalten habe. Die Personalausgaben seien um 40 Prozent gestiegen: „Das ist eine Nummer.“ In dem Zeitraum, in dem die Kinderzahl in den kommunalen Kindergärten um 13 Prozent gewachsen seien, hätten sich die Ausgaben für die Erzieher um 36 Prozent erhöht. „Das ist ein überproportionales Geschehen.“

Konstanz Kita-Streiks sind vorerst vorbei: Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich geeinigt Das könnte Sie auch interessieren

Als Auftrag gab Schnutenhaus der Verwaltung mit, zu prüfen, welche Aufgabenbereiche extern vergeben werden könnten, um die Verwaltung zu entlasten.

Vorsicht vor Vergleichen mit anderen Gemeinden

Auch Steffen van Wambeke (CDU) sah einen deutlichen Anstieg der Personalkosten im Kindergartenbereich. Er wies darauf hin, dass man trotzdem personell immer noch am Rande der Notwendigkeit agiere. Der Betreuungsschlüssel werde der Gemeinde ja von den zuständigen Stellen vorgegeben. Die Mindestanforderungen überschreite Hilzingen nur im Krippenbereich.

Er forderte, die Zahlen im Bereich Kinderbetreuung aufzuschlüsseln und warnte vor einem Vergleich mit anderen Gemeinden. „Hätten wir nur kirchliche Träger, hätten wir zwar die gleichen Kosten, aber Null-Personalkosten“, begründete der CDU-Rat.