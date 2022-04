Hilzingen vor 4 Stunden

Täter sprengen Geldautomat in Hilzinger Supermarkt und erbeuten Bargeld

Unbekannte drangen in der Nacht zum Freitag in die Edeka-Filiale ein, sprengten den Geldautomaten und stahlen das Bargeld. Der Markt kann wegen des großen Schadens wohl erst wieder am Dienstag öffnen.