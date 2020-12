von Manuela Fuchs

Unzählige Weihnachtsbäume werden wieder die Zimmer schmücken, doch was des einen Freud ist, ist des anderen Leid.

Häufig fängt der Stress schon damit an, dass der Baum einfach nicht im Christbaumständer halten oder gerade stehen will. Da können die Nerven schnell blank liegen. Eine, die sich mit diesem Thema auskennt, ist Manuela Sailer vom Gartencenter Mauch in Hilzingen.

„Dieses Jahr gibt es eine Neuheit“, verrät sie, „einen Christbaumständer, der in der Mitte einen Dorn hat. Wir bohren in den Stamm eine entsprechende Aushöhlung, dann muss der Baum nur noch auf den Dorn aufgesetzt werden und schon steht er fest und sicher.“

Manuela Sailer und Nicole Beck dekorieren seit gut zwölf Jahren zusammen die Bäume im Verkaufsraum des Gartencenters. Sie wissen, wie man Zeit spart und Nerven schont.

Funktioniert die Lichterkette?

„Unbedingt vorher die Lichterkette auf ihre Funktion prüfen“, empfiehlt Sailer und spricht dabei aus eigener Erfahrung. „Genau das haben wir mal versäumt, als wir zu Hause den Baum geschmückt haben und dann, als wir fertig waren, haben die Lichter nicht gebrannt, weil eine Minikerze kaputt war, also hieß es von vorne anzufangen“, erinnert sich Sailer.

„Bei den heutigen Lichterketten sind die Kerzen parallel geschaltet, da ist es auch kein Drama, wenn eine kaputt ist, die restlichen Lichter funktionieren trotzdem“, beruhigt sie.

Zur Serie Dieser Advent ist ein besonderer. Mit unserem SÜDKURIER-Adventskalender möchten wir unsere Leser auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag bis Heiligabend erzählen wir im SÜDKURIER eine kleine Geschichte, in der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen, wie Weihnachten einst war und wie es in diesem Jahr sein wird. Sie erzählen von Ritualen und Erinnerungen oder von Plätzchenrezepten, aber auch von den Planungen zum diesjährigen Weihnachtsfest. Es wurde erzählt, wie die Menschen im Hegau ihre Liebsten am Liebsten beschenken, oder auch welch unerwartete Hindernisse das Coronavirus in diesem Jahr bereit hält – zum Beispiel, wenn sich die Familie gar nicht persönlich treffen kann.

Gerade das Anbringen von Lichterketten ist für viele dennoch eine Herausforderung, aber auch hier gibt es Modelle, die die Arbeit erleichtern. „Man hängt oben an der Baumspitze einen Ring ein und schlingt die Lichterkette spiralförmig um den Baum“, erzählt die Expertin.

Im Trend liegen die Farben Rosa und Silber

Das Angebot an Schmuck für die Advents- und Weihnachtszeit ist groß im Gartencenter. „Für unsere Dekobäume haben wir uns dieses Jahr für die Farben Gold, in matt und glänzend, und die Kombinationen Rosa/Silber und Salbeigrün/Gold entschieden.“

Weihnachtsbäume in den Trendfarben Rosa und Silber: Sie sind in diesem Jahr besonders bei jungen Leuten sehr beliebt. | Bild: Manuela Fuchs

Die Trendfarben für Weihnachten werden bereits im Januar auf der Messe in Holland von den beiden Frauen ausgesucht und festgelegt. „Die Kombination Rosa und Silber ist besonders bei jungen Leuten sehr beliebt“, sagt Manuela Sailer, „aber auch Rot ist dieses Jahr total gefragt“, ergänzt sie.

Von oben nach unten schmücken

Sie empfiehlt Kugeln in drei verschiedenen Größen zu kaufen. „Am besten von oben nach unten schmücken“, empfiehlt sie, „die kleinen Kugeln nach oben, die größten kommen nach unten.“

Christbaumschmuck und Dekoartikel sind gefragt. „Man merkt, dass die Leute dieses Jahr besonders großen Wert auf ein schönes zu Hause legen.“