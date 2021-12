von Sandra Baindl

25 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr in deutschen Haushalten aufgestellt. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, den Baum aufzustellen? Während der Weihnachtsbaum früher traditionell immer erst am Heiligabend seinen Platz im deutschen Wohnzimmer fand, folgt mittlerweile nicht mal mehr ein Drittel der Haushalte dieser Tradition. So mancher erinnert sich noch daran, wie in der Kindheit der Zugang zum Wohnzimmer am Morgen des 24. Dezember für Kinder verwehrt blieb, weil der Vater dort den Baum schmückte.

Am wohl berühmtesten Christbaum der Welt vor dem Rockefeller Center in New York hingegen fällt der Startschuss immer schon am Mittwoch nach dem amerikanischen Erntedankfest Ende November. Seit dem 1. Dezember strahlen dort 50.000 LED-Lichter auf einer Länge von acht Kilometern. Nur jeder Siebte stellt hierzulande seinen Baum so früh auf.

Kälte macht dem Baum nichts aus

Bei Jutta und Karl-Heinz Moser steht der Baum bereits seit dem ersten Advent. Seit ein paar Jahren lautet bei ihnen das Motto: Der Baum bleibt draußen. „Wir hatten einfach keine Lust mehr auf die Nadeln im Wohnzimmer. Außerdem hält der Baum so auch viel länger“, sagen die beiden Hilzinger. Und genießen jeden Abend den Blick aus ihrem Wohnzimmer auf den geschmückten und beleuchteten Baum.

Der Schmuck an ihrem Weihnachtsbaum ist in vieler Hinsicht traditionell – aber dass er auf der Terrasse steht, ist eher ungewöhnlich: Jutta und Karl-Heinz Moser aus Hilzingen freuen sich an ihrem Weihnachtsbaum. | Bild: Sandra Baindl

Fast die Hälfte der Deutschen stellt ihren Baum Mitte Dezember auf. Auch Michaela Dehm, im Gartencenter Mauch in Hilzingen für den Christbaumverkauf zuständig, sagt: „Die meisten Bäume verkaufen wir zwischen dem ersten und dem zweiten Adventswochenende.“

80 Prozent der in Deutschland verkauften Bäume sind Nordmanntannen. Mit großem Abstand folgen Blaufichte, Rotfichte und Nobilistanne. Nordmanntannen, aus dem Kaukasus stammend, punkten mit mehreren Vorteilen: Sie wachsen gleichmäßig, haben weiche, sattgrüne Nadeln und nadeln nur wenig.

Wie man das Nadeln herauszögert

Michaela Dehm hat mehrere Tipps gegen schnellen Nadelverlust parat. Den Baum nach dem Kauf erst noch draußen in einen Eimer mit Wasser stellen. Eisige Temperaturen mit Reif oder Schnee machen ihm nichts aus. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Baum erst langsam an die wärmeren Temperaturen im Haus gewöhnen, mit Zwischenstation in Garage, Keller oder Wintergarten. Denn Temperaturwechsel bedeuten Stress für den Baum.

Auch im Haus gilt: je kühler desto besser. Den Baum also nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminöfen und bei Fußbodenheizung besser erhöht aufstellen. Und: regelmäßig gießen. Denn der Baum ziehe über die Rinde weiter Wasser, erklärt Michaela Dehm. Auch regelmäßiges Besprühen helfe gegen das Austrocknen. So könne ein Baum auch drinnen vier Wochen gut überstehen.

Baum wird immer mehr zum Wohnaccessoire

Der Baum werde immer mehr zum Wohnaccessoire, sagt Dehms Kollegin Nicole Beck-Emberger, Abteilungsleiterin Accessoire im Gartencenter Mauch. Dementsprechend vielfältig sei auch die Auswahl an Weihnachtsschmuck. Generell investierten die Kunden seit dem letzten Jahr mehr in die heimische Dekoration. „Wenn man schon nicht verreisen kann, gönnt man sich so eben was“, erklärt Beck-Emberger.

Drei besondere Trends macht sie dieses Jahr aus. Beim Scandinavian Design werden in den klassischen Farben rot und weiß natürliche Materialien wie Filz, Fell, Kork und Strick kombiniert. Sehr elegant und edel wirken hingegen die Farbkombinationen silber und grau. Besonders im Trend liegen dieses Jahr Beeren-Töne. Vom zarten Pastellrosa bis zum dunklen Aubergine ist alles dabei.

Der Trend geht zu Beeren-Tönen

Und auch bei den Formen sind keine Grenzen mehr gesetzt: so finden sich nicht mehr nur klassische Kugeln am Baum, sondern auch Sterne, Engel, Federn oder typische Wintermotive wie Schneeflocken. Bei kleinen Kindern und Haustieren empfehlen sich Kugeln aus Kunststoff.

Ebenfalls aus Kunststoff und im Trend sind riesige Kugeln mit einem Durchmesser von bis zu einem halben Meter. „Damit werden die Bäume in den Gärten dekoriert“, erklärt Beck-Emberger. Und da muss es nicht einmal der klassische Nadelbaum sein.