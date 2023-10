Der Kindergarten St. Elisabeth hat am Samstag sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Das Fest wurde mit einem Dankgottesdienst, der vom Kindergarten-Team und den Kindern sowie von Pfarrer Thorsten Gompper gestaltet wurde, eröffnet. Dies schreibt die Kindergartenleitung in einer Pressemitteilung. Im Anschluss sprach Bürgermeister Holger Mayer über die Historie der Einrichtung. Er hatte alte Akten dabei und ließ die Gäste über interessante Daten und Fakten von früher schmunzeln. Außerdem dankte er dem gesamten Team für das gute Miteinander. Claudia Mutschler, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, bedankte sich ebenfalls für das Engagement, erinnerte sich an ihre eigene Kindergartenzeit zurück und suchte Parallelen zur heutigen Zeit. Kindergartenleiter Michael Hartmann erläuterte wichtige Zeitabschnitte aus 60 Jahren Kindergartenzeit und machte gemeinsam mit Ursula Blank, Geschäftsführerin der Kindertageseinrichtungen, deutlich, wie wichtig es ist, einen behüteten und geschützten Ort für eine gute Betreuung im Kindergarten zu haben.

Ehrhardt Geske vom Sportverein Hilzingen bedankte sich für die schon lange bestehende Kooperation mit dem Kindergarten und überreichte eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Im Anschluss gab es mit allen ehemaligen und aktiven Erzieherinnen des Kindergartens ein Gruppenbild, welches mehrere Generationen vereinte. Für die Gäste bestand danach die Möglichkeit, die Räumlichkeiten im Kindergarten anzuschauen. In den Gruppenräumen konnten die Kinder mit ihren Eltern bei verschiedenen Aktionen wie Experimenten, Kreativität, Bewegung oder Bau- und Konstruktion mitmachen. Außerdem wurde ein eigens einstudiertes Kasperletheater vorgeführt.

Bei Grillwürsten, Kaffee und Kuchen, Waffeln und gekühlten Getränken trafen sich Kolleginnen, Bekannte und Freunde von früher und plauderten in schöner Atmosphäre über alte Zeiten. Das Kindergarten-Team bedanke sich bei allen Gästen und Helfern für das schöne Miteinander und für ein rundum gelungenes Kindergarten-Jubiläum, heißt es in der Mitteilung.