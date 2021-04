von Ingeborg Meier

Herr Mayer, Jahr Eins als Rathauschef: Frust oder Freude?

Mein erstes Jahr war aufregend und herausfordernd, aber auch sehr erfüllend. Trotz der Herausforderungen haben wir einiges geschafft und vieles erreicht, was mich sehr glücklich macht. Es ist schön, dass alle an einem Strang ziehen und wir die Gemeinde Hilzingen gemeinsam voranbringen. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter und auf unseren Gemeinderat! Es macht mir riesigen Spaß Bürgermeister von Hilzingen zu sein.

Klarer Sieg im ersten Wahlgang Holger Mayer wurde am 2. Februar 2020 mit knapp 73 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Bürgermeister von Hilzingen gewählt. Und dies bei sechs Gegenkandidaten schon im ersten Wahlgang. Mit damals noch 29 Jahren war der Politik- und Verwaltungswissenschaftler der jüngste der sieben Kandidaten, die sich für das Amt beworben hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei 53 Prozent. Die Amtszeit von Holger Mayer begann am 1. April 2020, mitten während des ersten Corona-Lockdowns.

Sie sind ja völlig in das kalte Wasser geworfen worden: Ein junger Verwaltungswissenschaftler mit politischer Erfahrung aus dem Büro eines Bundestagsabgeordneten, der darauf eingestellt ist, nun als Gemeindechef in einer im Großen und Ganzen ordentlich aufgestellten Kommune anzutreten und dort die laufenden Projekte weiterzutreiben. Und dann fanden Sie sich plötzlich in der Situation, diese Gemeinde in einer nur wenige Wochen vorher überhaupt noch nicht denkbaren und bisher noch nie da gewesenen Lage leiten zu müssen – im seit noch nicht mal zwei Wochen geltenden Lockdown. Wie sahen da Ihre Gedanken aus?

Es blieb mir keine Zeit mich einzuarbeiten. Ich war vom ersten Tag an stark gefordert, weniger als Bürgermeister, sondern vielmehr als Krisenmanager. Es galt schnell Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und für die Sorgen der Menschen da zu sein. Da war ich wirklich froh, dass ich das fachliche Wissen habe. Ansonsten wäre es schwer geworden diese Situation zu meistern. Denn trotz allem musste auch das normale operative Geschäft der Verwaltung weiterlaufen.

Sie haben mit hohen Ansprüchen an sich selbst Ihr Amt angetreten. Konnten Sie die trotz der Pandemie zumindest einigermaßen erfüllen?

Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Jahr in Hilzingen. Viele Punkte, die im Wahlprogramm standen, konnte ich realisieren. Auch die ersten strukturellen Veränderungen im Rathaus sind erfolgreich umgesetzt. Meinem Ziel einer modernen und serviceorientierten Verwaltung kommen wir Schritt für Schritt näher. Ganz besonders freue ich mich über die neue Stelle der Kindergartenbeauftragten, die vor allem bei den vielen Eltern in der Gemeinde sehr positiv aufgenommen wird. Auch das Ein-Euro-Ticket, das für mich ein Herzensthema war, haben wir eingeführt. Dennoch sind wir längst nicht am Ziel. Es gibt noch viel zu tun.

Die Hilzinger Ortskernsanierung ist eines der wichtigsten Themen seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Holger Mayer. Das Bild zeigt ihn und Hilzinger Bürger bei einer Informationsveranstaltung. Bilder: Ingeborg Meier | Bild: Ingeborg Meier

Welche größeren Projekte wurden in den vergangenen 365 Tagen weiter vorangebracht?

Mit vollem Tempo haben wir die Ortskernsanierung weitergeführt und den ersten Bauabschnitt der Hauptstraße Ende letzten Jahres fertiggestellt. Die Renaturierung des Mühlbachs rund um das Areal des Alten Rathauses ist ebenfalls abgeschlossen. Mit dem Bau der Kindergärten in Schlatt am Randen und Hilzingen wurde das Betreuungsangebot der Gemeinde erheblich gestärkt. Zur Freude der Weiterdinger wurden die Wiesentalhalle und die dortigen Außenanlagen saniert. Ein neuer Spielplatz bereichert das Neubaugebiet im Steppbachwiesle in Hilzingen. Die Fußballvereine freuen sich über den neuen Kunstrasenplatz. Das Bauamt hat alle Hände voll zu tun. Aktuell bereiten wir den Bau der Feuerwehrhäuser in Schlatt am Randen und Duchtlingen vor. Auch der Neubau des Kindergartens Weiterdingen steht in den Startlöchern. Etliche Neubaugebiete sind in der Planung. Ich bin sehr dankbar, dass wir im letzten Jahr, trotz Corona, so viel geschafft haben.

Sie schildern sich als kommunikationsfreudiger und bürgernaher Mensch. Insbesondere der soziale, der gesellschaftliche Bereich, der auch in Ihrem Wahlkampfprogramm breiten Raum einnahm, ist Corona geschuldet wohl ziemlich auf der Strecke geblieben.

Der Kontakt zu den Menschen, Betrieben und Vereinen fehlt mir enorm. Bin ich im Wahlkampf noch von Termin zu Termin gewandert, war wenige Zeit später nicht einmal ein Antrittsbesuch möglich. Ich vermisse die Geselligkeit, das herzliche Beisammensein und auch die „Nachsitzungen“ mit dem Gemeinderat. Ich freue mich schon immer, wenn ich wenigstens am Samstag beim wöchentlichen Einkauf einige Bürger treffe.

Nach dem letztwöchigen Scheitern der Corona-Beratungen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten wird im Augenblick viel darüber geredet, dass es jetzt die Bürgermeister richten sollen – siehe Tübingen und Rostock. Gibt es da irgendwelche Pläne für Hilzingen?

Wenn es die Bürgermeister richten sollen, dann klappt es auch. Wir haben auf kommunaler Ebene den Vorteil, dass wir nahe an den Menschen dran sind, wir kennen die Sorgen der Menschen und können schnell darauf reagieren. Zum Beispiel haben wir in kürzester Zeit ein Testzentrum in Hilzingen auf die Beine gestellt. Auch bin ich in ständigem Austausch mit den Kollegen und dem Landrat. Wir agieren gemeinsam!

Ihre Arbeit ist anders geworden. Aber durch die ständig neuen Corona-Verordnungen, die wiederkehrenden Lockdowns nicht weniger. Haben Sie denn noch ein Privatleben?

Ich bin mit großer Leidenschaft Bürgermeister, wenngleich der zeitliche Aufwand schon enorm ist. Man ist rund um die Uhr im Amt und die Arbeitsbelastung ist hoch. Das trübt die Freude aber in keinster Weise. Für mich ist Bürgermeister sein eine Herzensangelegenheit und mein Traumberuf. Mit dem Rückhalt meiner Verlobten habe ich auch absolut keine Angst vor den nächsten sieben Jahren oder einer weiteren Amtsperiode.