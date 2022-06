von Ingeborg Meier

Nazar und Maxim malen ganz konzentriert, bis sie in die Ecke mit den Duplo-Steinen wechseln und sich an das Bauen machen. Die beiden fünfjährigen Jungs sind zwei der sieben Kinder, die in die Spielgruppe für ukrainische Kinder im Kindergartenalter kommen.

Die von der Gemeinde eingerichtete Spielgruppe gibt es seit rund zwei Wochen. Eigentlich war ein etwas früherer Start geplant. Der habe sich dann aber etwas durch die notwendige Titer-Bestimmung der Masern-Antikörper verzögert, erklärt Bürgermeister Holger Mayer.

Die Spielgruppe gibt den Kindern eine feste Tagesstruktur, Halt und Beschäftigung und ermöglicht ihnen den Kontakt zu anderen Kindern. Sie findet dreimal wöchentlich drei Stunden lang am Vormittag im August-Dietrich-Saal statt.

Die kleinen Spielgruppen-Teilnehmer sprechen noch kein Deutsch. Das tut auch Tatjana Drobot nicht. Sie ist eine der aktuell 73 Menschen aus der Ukraine, die nach ihrer Flucht Obdach in Hilzingen gefunden haben. Drobot spricht mit den Kindern in deren Muttersprache.

Kommunikation mit Hilfe einer App oder Gesten

Was Kindern gut tut, was sie brauchen, weiß die Ukrainerin sehr gut. Sie war in ihrer Heimat 45 Jahre lang Erzieherin. „Sie ist für uns ein Glücksfall“, sagt der Hauptamtsleiter der Gemeinde, Markus Wannenmacher. Die Kommunikation von Drobot mit den beiden anderen Betreuerinnen Belem Ruh und Tanja Dufner läuft über eine Übersetzungs-App. Und wenn das nicht funktioniert, helfen auch mal Gesten.

Die Spiele- und Spielzeug-Erstausstattung für die Kleinen hat die Gemeinde angeschafft. Wimmelbücher brauchen keinen Text, neben den Büchern in deutscher Sprache gibt es auch welche in ukrainisch – meist von den Kleinen in die Spielgruppe mitgebracht. „Wir haben viele Spiele“, sagt Belem Ruh.

Jetzt kann noch einmal aufgestockt werden. Die Abteilung Binningen der Freiwilligen Feuerwehr Hilzingen hat für die Kleinen den aus der Wehrkasse auf 4000 Euro aufgerundeten Erlös des von ihr veranstalteten Osterfeuer-Events gespendet.