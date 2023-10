Flugzeug- und Hubschrauberfans aufgepasst: Das erste internationale Modellhubschrauber-Treffen der Region findet am Samstag, 7. Oktober und Sonntag, 8. Oktober auf dem Flugplatz Hilzingen statt. Organisiert wird das Treffen von dem Verein der Modelfluggruppe Aach-Hegau, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Den Flugplatz stellt die Segelfluggruppe Singen-Hilzingen zur Verfügung und übernimmt auch die Bewirtung.

Zu seinem Jubiläum hat sich der Verein zudem entschlossen, in Zusammenarbeit mit der Segelfluggruppe nicht nur das erste internationale Modellhubschraubertreffen der Region, sondern auch ein freies Fliegen von Modellflugzeugen jeder Kategorie auf dem Flugplatz Hilzingen zu organisieren.

Modelle bis 150 Kilo sind zu sehen

Schon in den 1970er-Jahren war der Flugplatz Hilzingen für seine großen Flugtage bekannt, bei denen die Modelfluggruppe Aach-Hegau auch als Programmpunkt mitwirken durfte. Bei dem diesjährigen Treffen nehmen Piloten mit Modellen bis 150 Kilogramm teil. „Das stellt eine echte Besonderheit dar, weil dort auch mitunter sehr große sowie internationale Flugmodelle gezeigt werden“, erklärt Schriftführer Christopher Ofterdinger.

Das Treffen beginnt am Samstag ab 10 Uhr mit einem Modellhubschrauber-Treffen, bei dem Piloten aus Deutschland aber auch Österreich und der Schweiz ihre teilweise originalgetreuen Modellhubschrauber vorführen. Die Piloten können sich über die verschiedenen Plattformen des Vereins in den sozialen Medien für das Treffen anmelden und bringen ihre Modelle mit, die zum Teil auch mehr als 10.000 Euro kosten würden, so Mitorganisator Wolfgang Minsch.

Es ist ein abwechslungsreiches Programm von originalgetreuen Hubschraubern bis zu 3D-Hubschraubern mit Kunstflugeinlagen geplant. „Es wird alles gezeigt: Vom Segelflieger der nach Thermik sucht, bis zum Modellpilot, der sein Modell an die Extreme bringt und den Zuschauern zeigt , was möglich ist“, sagt Christopher Ofterdinger. Ab 19 Uhr steht eine Nachtflugshow mit beleuchteten Modellflugzeugen und Hubschraubern auf dem Programm.

Der Verein Die Modelfluggruppe Aach-Hegau besteht schon seit über 50 Jahren und ist aus dem Verein der Segelfluggruppe Singen entstanden. Der in Aach angesiedelte Verein mit einem eigenen, festen Flugplatz für Flugmodelle bis 25 Kilo ist das ganze Jahr über aktiv und gehört „zu einem der größten und aktivsten Modellflug Vereine der Region“, wie Vereinsmitglied Wolfgang Minsch erklärt.

Am Sonntag beginnt ab 10 Uhr das freie Jubiläumsfliegen, bei dem dann auch Modellflugzeuge jeder Art wie Jets, Kunstflieger, Segler aber auch Hubschrauber mitwirken werden. „Die gezeigten Programme werden wie Choreographien in den Himmel gezaubert „, sagt Christopher Ofterdinger. Das Ende des freien Fliegens ist am Sonntag gegen 18 Uhr geplant.

Vereine informieren über ihre Arbeit

An beiden Tagen gibt es ein Rahmenprogramm für Familien, so werden zum Beispiel für Kinder Hüpfburgen aufgestellt. Außerdem werden Informationsstände beider Vereine und auch Stände der Modellbauanbieter aufgebaut. Die Drohnenstaffel des Landkreis Konstanz von der Feuerwehr Stockach-Espasingen wird eine Drohnenvorführung präsentieren. Die Rehrettung Hegau-Bodensee, die an die Drohnenstaffel angeschlossen ist, wird mit einen Infostand vertreten sein. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei und für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.

Die Vereinsmitglieder freuen sich, viele Zuschauer begeistern zu dürfen. „Es wird für alle etwas dabei sein. Von Familien mit Kleinkindern bis zum Rentner, der immer schon den Traum hatte, Pilot zu werden“, sagt Christopher Ofterdinger. Die genaueren Informationen zum Programm können alle Interessierten auf der Homepage des Vereins finden.