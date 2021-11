von Ingeborg Meier

Der Wald leidet: Hohe Temperaturen und Trockenheit setzen ihm schwer zu und machen ihn anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Die Probleme in der Waldwirtschaft seien gravierender denn je, berichtete der Leiter des Kreisforstamtes Konstanz, Walter Jäger, in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses.

In den vergangenen Jahren hätten es besonders die Borkenkäfer an der Fichte den Wäldern im Landkreis schwer gemacht, so Jäger. Der Anteil des Käferholzes sei seit 2015/16 insbesondere aufgrund der Trockenheit, aber auch aufgrund von Sturmereignissen bedeutend gestiegen.

„Schadholzanteile in dieser Höhe haben wir noch nie erlebt“, so der Forstwissenschaftler. Die Konsequenz sei eine nur geringe planmäßige Nutzung des Forsts gewesen. Und entsprechende Preiseinbrüche.

Hitze schwächt die Bäume

Die hohen Temperaturen der vergangenen Sommer schilderte Jäger als großes Problem insbesondere für die Fichte. „Fichten sind dann nicht mehr widerstandsfähig gegen die Käfer, die sich in solchen Jahren extrem vermehren können.“

Aktuell sind die Oberböden nach den Worten Jägers wieder besser mit Wasser versorgt. Er betont: „Das sieht man den Bäumen auch an.“

Unter Trockenstress würden auch andere Baumarten leiden. Bei der Tanne beobachte man ebenfalls mehr Trockenschäden, genauso bei der Buche. Eschen seien vom Eschentriebsterben hart betroffen – einer Pilzkrankheit. Nach Jägers Ausführungen ist mittlerweile auch die Ahornrußkrankheit in Baden-Württemberg angekommen.

Dramatische Entwicklung trotz guter Baumartenmischung

Was das für Hilzingens Gemeindewald bedeutet legte er mit zwei Zahlen wie folgt dar: Dort gebe es 15 Prozent Eschen und 15 Prozent Ahorn. Insgesamt stehe Hilzingen aber im Vergleich zum Landkreis wegen einer guten Baumartenmischung etwas besser da. Dramatisch sei die Entwicklung dennoch auch hier.

Im laufenden Jahr habe es erstmals auch in bisher intakten und feuchten Waldarealen am Hohenstoffeln Käferschäden gegeben, so Werner Hornstein, Leiter des Forstreviers Hegau.