Ohne die ehrenamtlichen Sanitäter vom Roten Kreuz wäre in Hilzingen das soziale Leben viel ärmer. Viele Veranstaltungen könnten ohne die Sanitätsdienste nicht stattfinden. Noch steht der Ortsverein mit seinen derzeit 19 aktiven Helfern gut da. Nachwuchssorgen gibt es bei augenblicklich 15 Jung-Rotkreuzlern ebenfalls nicht. Das JRK unterstütze den Ortsverein, wo immer möglich, betonte Bereitschaftsleiter Gerald Marschner bei der jüngsten Versammlung in Hilzingen und sprach dem Nachwuchs ein ganz großes Dankeschön aus. Aber Vorstandschaft und Bereitschaftsleitung, wollen dennoch vorsorgen und die Mitglieder-Werbung verstärken.

Ausgezeichnetes Jugendrotkreuz Wie sich auf der Versammlung zeigte, ist man sehr stolz auf den Nachwuchs. Gerade hat er vom Wettbewerb auf dem JRK-Kreistreffen den Siegerpokal nach Hause gebracht und wird das nächste Kreistreffen dann in Hilzingen ausrichten. Am diesjährigen Kreistreffen des Jugendrotkreuz in Steißlingen nahmen zehn Gruppen aus sechs Ortsvereinen teil. An zwölf Stationen ging es um Erste Hilfe, Rotkreuz-Wissen, politische Bildung, soziales Engagement und die Themen Sport und Freizeit. (drm)

Die Hilzinger Rotkreuzler sind damit nicht alleine. Wie ihr Vorsitzender, Bürgermeister Holger Mayer, und der Ehrenvorsitzende, Altbürgermeister Franz Moser, auf der Hauptversammlung berichteten, denke man auch im Kreisverband darüber nach, wie man das DRK für die Zukunft gut aufstelle.

Sanitätsdienst soll attraktiver werden

Eine Möglichkeit sehen die Hilzinger Funktionsträger darin, verstärkt zu investieren, um den Sanitätsdienst so attraktiv wie möglich zu gestalten für alle, die sich engagieren. Helfen wird den Rotkreuzlern dabei ihre gut gefüllte Kasse. Man habe lange Jahr sparsam gewirtschaftet, so die Kassiererin Stefanie Büren. Mayer will auf gutes Material setzen, auf Investitionen in Aus- und Weiterbildung. Aufgerüstet werden soll auch im Bereich der Einsatzfahrzeuge. Geplant sei zunächst die Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs, gab der Bereitschaftsleiter Gerald Marschner bekannt.

Konkret steht für das jetzige Jahr aber erst mal die Anschaffung von digitalen Meldern in einer Kostenhöhe von knapp 5000 Euro an. Knapp 4000 Euro sind für Weiterbildungen eingeplant. Das Jugendrotkreuz bekommt neue Kleidung.

Corona-Pandemie gut überwunden

Marschner zeigte sich erleichtert, dass nach den Corona-Jahren nun wieder der reguläre Ablauf gegeben sei. Das zurückliegende Jahr sei in der ersten Hälfte noch stark von der Pandemie geprägt gewesen. Dennoch habe man zwei Blutspendetermine durchführen können, der dritte habe mangels Arzt abgesagt werden müssen.

Zwei hochkarätige Ehrungen beendeten den Abend: Ursula Denzel, die nach 55-jähriger aktiver Mitgliedschaft bereits auf alle Ehrungen des Landesverbandes und eine Ehrung des Bundesverbandes zurückblicken kann, erhielt in Anerkennung ihrer Verdienste eine Ehrenurkunde vom Kreisverband Konstanz. Josefine Koch hält dem Ortsverband seit 40 Jahren als aktives Mitglied die Treue. Der Landesverband des Badischen Roten Kreuzes dankte ihr dafür mit dem Treuedienstabzeichen und der Ehrennadel in Gold.