von Ingeborg Meier

Seit dem Herbst mehren sich die Probleme, die Hilzingen mit einer Gruppe von Jugendlichen hat. Es gibt Vandalismus und Sachbeschädigungen. Auch zu Handgreiflichkeiten und einer Schlägerei mit Außenstehenden ist es in mindestens einem Fall gekommen. Das polizeiliche Verfahren laufe, so Bürgermeister Holger Mayer.

Eine aufsuchende Jugendarbeit gibt es in der Gemeinde nicht. Die Idee, dass ein mobiler Streetworker immer wieder nach Hilzingen geholt werden könne, lässt sich nicht umsetzen. Das hat die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt untersucht.

Nun hat sich der Gemeinderat entschieden, eine Sicherheitsfirma zu beauftragen. Die Security-Leute sollen insbesondere an Plätzen, an denen sich die Vorfälle häufen, Präsenz zeigen und kontrollieren. Nach drei Monaten will der Rat entscheiden, ob die Sicherheitsfirma weiter beauftragt werden soll.