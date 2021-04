Die Gemeinde Hilzingen hat an das Landratsamt circa 65 impfwillige Bewohner über 80 Jahre gemeldet und diese haben auch schon Impftermine erhalten. Dies wurde in der jüngsten, per Videokonferenz abgeheltenen Sitzung des Hilzinger Seniorenrats bekannt.

Für die Gemeinde ist für Mai auch ein mobiles Impfteam geplant, das circa 200 Impfdosen zur Verfügung hätte, wie der Seniorenrat in einer Presseerklärung über die Sitzung mitteilt. Bürger, die schon anderswo geimpft wurden, sich aber für das Kreisimpfzentrum gemeldet haben, sollten dies telefonisch mitteilen.

Blick in die Testzentren in Hilzingen und Singen

Der Seniorenrat befasste sich auch mit einem Erfahrungsbericht aus den Testzentren in Hilzingen und Singen. Die Tests werden von der Bevölkerung gut angenommen – lassen aber nach, wie der Seniorenrat schreibt. In Stockach konnten freiwillige Helfer circa 170 Termine für Senioren buchen.

Zu Beginn der Konferenz gedachte der Seniorenrat zweier verstorbener Mitglieder: Er trautert um Günter Schoch und Emil Grass.

Wegen der Pandemie kann die Computeria derzeit nicht öffnen, es kann lediglich telefonisch beraten werden. Reiner Hatt berichtete über einen infolgedessen sehr geringen Kassenstand, da die Computeria momentan keine Einnahmen generieren kann.

Der Seniorenrat möchte sich an der Hilzinger-Baumpflanz-Aktion beteiligen. Bürgermeister Holger Mayer könne hierfür Corona-bedingt erst einen Termin im Herbst ansetzen, so der Seniorenrat weiter. Das Gremium sieht zudem momentan keine Möglichkeit einer Beteiligung am Kinderferien-Programm.

Weitere Mitglieder gesucht

Der Seniorenrat sucht weitere Mitglieder zwecks Verjüngung und Aufstockung des Gremiums. Wahlvorschläge für neue Beiräte oder Vorstandsmitglieder seien erwünscht. Die derzeitigen Mitglieder sind weiterhin umtriebig. So haben sie einen neuen Flyer geschaffen, der nun im Bürgerbüro erhältlich ist. Die Mitglieder Rainer Worbs und Egon Scherer sorgten selbst für Inhalt und Layout.

Der Flyer beinhaltet unter anderem auch circa acht Kurzwandertouren von etwa eineinhalb Stunden auf dem Hilzinger Gemeindegebiet mit entsprechenden topographischen Angaben. Wanderungen mit Herbert Zunftmeister oder Rainer Worbs können erst wieder geplant werden, wenn die Corona-Situation es zulässt. Zudem arbeitet das Gremium an dabei mit, den Faltplan der Gemeinde zu aktualisieren.

In der Seniorenratssitzung wurde von einer Vor-Ort-Besichtigung zur Gehwegerstellung entlang des Schwimmbades berichtet. Dieser Gehweg soll behindertengerecht in diesem Jahr ausgebaut werden. Thema im Seniorenrat war auch Kritik an einer unzureichenden Kennzeichnung des Fahrradweges am Kreisverkehr Gewerbestraße nach Gottmadingen und zum Vitaminmarkt.

Seniorenratsmitglied Egon Scherer berichtete von zunehmender Vermüllung auf dem Hilzinger Gemeindegebiet. Der Seniorenrat begrüßt die Müllsammelaktion des SPD-Ortsverbands, organisiert von Andrea Baumann, und freue sich, dass diese Aktion von den Bürgern sehr gut angenommen werde, wie es in der Pressenotiz weiter heißt.

Die nächste Videokonferenz ist am 17. Mai von 16 bis 17.30 Uhr. Alle Senioren, die einen Computer mit Mikrofon und eventuell Kamera haben, können daran teilnehmen. Eine gesonderte Einladung soll noch folgen.