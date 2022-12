„Wir müssen doch etwas tun. Den Menschen in Nepal geht es schlecht.“ Zu diesem Fazit sind Andrea und Jan Harder gekommen, nachdem sie von einem Einsatz in der „Friendship Clinic Nepal“ in dem asiatischen Land zurückgekehrt sind. Also gründeten sie den Förderkreis, der die Klinik von Deutschland aus unterstützt. Und das nun seit 20 Jahren.

Auf Nepal aufmerksam wurde Andrea Harder durch eine Studienkollegin, wie sie berichtet. Andrea und Jan Harder haben diese nach Nepal begleitet. Sie machten dort Urlaub, lernten Land und Leute kennen – und das hinduistisch geprägte Land ließ sie nicht mehr los. Nepal liegt zwischen China und Indien und wird von rund 30 Millionen Einwohnern bewohnt.

Die Anfänge

Damals sind die Harders auch Hari Bhandary begegnet. Der Hindu aus dem Süden des Landes ist in einem Dorf mit Lehmhütten aufgewachsen. Er gründete damals eine Klinik. Und im Jahr 1999 gehörten Andrea und Jan Harder gleich zu den ersten Ärzten, die dort arbeiteten.

Jan Harder bei einer Operation in Nepal 1999. Das Ehepaar unterstützt die Poliklinik durch einen Förderverein. Bild: Verein

„Hari Bhandary hatte in seinem internationalen Bekanntenkreis rum gefragt – bis er schließlich genug Geld zusammen hatte, um die Tagesklinik zu bauen“, schildert Andrea Harder die Anfänge der Klinik.

Gründer lebt bis heute bescheiden

Den nepalesischen Gründer beschreibt das Medizinerehepaar aus dem Hegau als unaufdringlich und charismatisch. Bhandary sei einer, der von dort kommt und etwas für sein eigenes Heimatdorf macht. Und auch heute noch, viele Jahre nach Gründung der Organisation, lebe der Gründer selbst bescheiden.

Das Ärzteehepaar habe auch schon andere Zustände gesehen. Zum Beispiel, dass Spendengelder in teure Jeeps oder klimatisierte Büros fließen. Dass es bei Hari Bhandary anders ist, davon sind die Harders überzeugt. Darum unterstützen sie die Arbeit der „Friendship Clinic Nepal“ bis heute. „Wir wissen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird“, betont Andrea Harder.

20 Jahre Förderkreis Friendship Clinic Nepal Die Geschichte Seit 25 Jahren gibt es im zerstreut besiedelten Meghauli im Süden Nepals eine Poliklinik. Und seit 20 Jahren den dazugehörigen Förderkreis in Deutschland. Der Förderkreis wird geleitet vom Hilzinger Medizinerehepaar Andrea und Jan Harder. Andrea Harder ist Mitinhaberin der allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus Tengen. Jan Harder ist Chefarzt der medizinischen Klinik des Hegau-Bodensee-Klinikums Singen und Leiter des Krebszentrums Hegau-Bodensee. 1999 haben sie selbst in der Klinik in Nepal gearbeitet. Der Förderkreis sammelt Spenden für die Klinik und vermittelt Freiwillige (Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Physiotherapeuten, Medizinstudenten). Wie man helfen kann Gründer der Klinik ist der einheimische Hari Bhandary. Er hat zudem zahlreiche weitere Projekte initiiert. Vom Kinderheim und Geburtshäusern bis hin zu einem Wasser- und einem Solarprojekt. Es ist möglich, mit Patenschaften nepalesischen Kindern Schule und College zu ermöglichen. Es kann aber auch für die verschiedenen anderen Projekte gespendet werden. Bankverbindung des Fördervereins: Volksbank Freiburg, IBAN DE85 6809 0000 0016 6660 09, BIC GENODE61FR1.

Weitere Projekte sind entstanden

Hari Bhandary hat im Laufe der Zeit noch viele weitere Projekte gegründet: Zum Beispiel drei Kindergärten, ein Kinderheim, Geburtshäuser, ein Wasser- und ein Solarprojekt. Bhandary habe dafür sogar schon eine Art nepalesisches Verdienstkreuz erhalten, berichtet Andrea Harder. Auch Gesundheitscamps gehören dazu.

„Es wird problemorientierte Medizin gemacht, nahe am Menschen, ähnlich wie hausärztliche Medizin in Tengen“, so Andrea Harder. Dazu gehöre es, Befindlichkeitsstörungen zu behandeln und Wunden zu versorgen.

Aber auch, genau die Menschen herauszufischen, die ernsthaft erkrankt sind oder operiert werden müssen. So steckt also auch ganz viel Hegau in Nepal. Mehr Informationen im Internet unter: www.clinicnepal.de