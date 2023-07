Bereits zum dritten Mal konnten an der Christlichen Schule im Hegau Abiturienten verabschiedet werden. Mit einem wunderschönen Festabend feierte die Schule unter dem Motto „mutig und stark“ ihre Schulabgänger, wie Schulleiterin Siglinde Unger in einer Pressemitteilung der Hilzinger Gemeinschaftsschule in privater Trägerschaft berichtet. „Zielorientierte und souveräne junge Menschen verlassen die Schule, welche ihnen viel bedeutet hat“, erklärt Unger. Insgesamt fünf Absolventen wurden dieses Jahr mit der allgemeinen Hochschulreife ausgezeichnet. Beim ersten Abiturjahrgang 2021 konnte die Schule noch stolze dreizehn Abiturienten zählen.

Aktive Schulabgänger

Zwar nicht so zahlreich, doch umso aktiver hätten sich die diesjährigen Schulabgänger präsentiert, heißt es in der Mitteilung weiter. „Den Sozialpreis der Schule erhält Noel Spingler, der während seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements in der SMV, welches im vergangenen Schuljahr im Amt des Schülersprechers und Oberstufensprechers mündete, die Schule geprägt hat“, so Siglinde Unger weiter. Noel Spingler hatte seine Gedanken über seine Schulzeit und die seiner Mitschüler in einigen Worten zusammengefasst: „Am Ende kommt es darauf an, was gelernt wurde und was einem, auch außerhalb der streng akademischen Disziplinen, an Weisheit mitgeben wurde. Und ich für meinen Teil, bin der festen Überzeugung, dass uns allen gerade das während der Zeit an dieser Schule, insbesondere in den letzten drei Jahren Oberstufe, mitgegeben worden ist“, wird Noel Spingler in der Pressemitteilung zitiert.

Ein besonderer Dank gebühre, so der Preisträger, den Lehrerinnen und Lehrern, die nicht nur Wissen vermittelt hätten, sondern auch die Talente der Schüler entdeckt und gefördert hätten. Dabei sei die Oberstufe nicht nur akademisch geformt worden. Es seien auch Werte wie Respekt, Toleranz und Zusammenarbeit vermittelt worden: „Sie sind mehr als nur Lehrerinnen und Lehrer, sie sind echte Vorbilder“, erklärte Spingler in Richtung der Lehrkräfte.

In ihrer Ansprache würdigte Schulleiterin Siglinde Unger ihrerseits die Abiturienten: „Ihr habt das Abitur und wir dürfen mit euch feiern und uns erneut freuen darüber, dass der Weg zum Ziel an einer Gemeinschaftsschul-Oberstufe gelingt.“ Es sei sehr schön zu erleben, dass die Bildungsphilosophie vom Führen mit Zielen sich einmal mehr bewährt habe. Auch der jetzige Jahrgang gehöre zu einer Vorreitergruppe von Schülern, welche mit der Schule gemeinsam eine Schulentwicklungsreise eingegangen sei. Zusammen mit den Kollegen sei es ihr eine Ehre gewesen, ihre Schüler zum Abitur führen zu dürfen, so die Schulleiterin.

Auch das statistische Ergebnis sorgte für Freude: Nicht nur hätten alle Absolventen das Ziel der allgemeinbildenden Hochschulreife erreicht, mit einem Gesamtschnitt von 2,0 sei dies auch ein besonderer Erfolg. Neben Noel Spingler absolvierten Jael Schablowski, Robin Maier, Robin Kaiser und Noah Paffen ihr Abitur.