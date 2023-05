Etwa zehn hochmotorisierte Autos mit Schweizer Kennzeichen waren am Sonntagmorgen auf der A81 bei Hilzingen unterwegs. Dabei provozierten sie einige gefährliche Situationen, um ein Rennen fahren zu können.

Zu einem illegalen Autorennen kam es am Sonntag gegen 10.50 Uhr auf der A81 im Bereich Hilzingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Wie die Polizei am Montag mitteilt, lieferten sich circa zehn hochmotorisierte Fahrzeuge mit schweizerischen