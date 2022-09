Hilzingen vor 3 Stunden

Schon wieder hat es im Hegau gebrannt: Zwei Großeinsätze halten die Feuerwehren auf Trab

Die Feuerwehr muss in Hilzingen ein Schwelbrand in einer Werkstatt bekämpfen und kann Schlimmeres verhindern. Bereits am Freitag stand zudem ein Holzschuppen in Volkertshausen lichertloh in Flammen.