Die Gemeinde Hilzingen rüstet die Feuerwehren im Kernort und vor allen in den Ortsteilen auf. Vielfältige gemeinsame Einsätze, wie bei Bränden aber auch Unwetter, zeigen die Bedeutung der Abteilungen außerhalb Hilzingens auf. „Sie sind oft näher und daher schneller am Einsatzort, wenn sie in den Ortsteilen ausrücken müssen. Und das klappt in Zusammenarbeit mit der Hilzinger Kernwehr sehr gut“, erklärt Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer. Um die Schlagkraft weiter zu verbessern, baut die Gemeinde das Feuerwehrhaus in Schlatt am Randen neu. In Duchtlingen steht der Um- und Erweiterungsbau vor der Vollendung. Dafür hat der Gemeinderat reichlich Geld locker gemacht. Für Duchtlingen sind 470.000 Euro veranschlagt, für Schlatt 1,225 Millionen Euro.

Beide Abteilungen haben auch neue Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Kosten von jeweils um die 180.000 Euro erhalten. Und die Hilzinger Kernwehr konnte ihren Bestand um ein Hilfeleistung-Gruppenfahrzeug (HLF) erweitern, um noch besser zu agieren. Die Gemeinde Hilzingen ließ sich dies 512.000 Euro kosten.

Durch das neue Feuerwehrfahrzeug kann die Abteilung des Hilzinger Ortsteils Duchtlingen vielfältigere Einsätze als bisher leisten, wie bei Verkehrsunfällen und Unwetter-Folgen.

Bei den Kameraden von Schlatt am Randen herrscht große Vorfreude auf den Bau des Feuerwehrhauses, der Anfang Mai starten soll. „Wir haben jahrzehntelang darum gekämpft, auch unter meine Vorgänger Peter Geiger. Das bisherige Feuerwehrhaus ist veraltet, auch nach einem Umbau überwiegend in Eigenleistung der Feuerwehrleute Anfang der 80-er Jahre“, erklärt Peter Jäckle“, Schlatter Abteilungskommandant. „Dringend war auch der Wunsch nach einem neuen Feuerwehrfahrzeug, mit dem wir seit der Beschaffung 2020 auch technische Hilfeleistungen ausführen können, wie bei Unfällen. Dies war zuvor nicht möglich“, sagt er. „Für uns bedeuten die Neuerungen eine große Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit“, ergänzt Jäckle. Es zeige aber auch, wie wichtig eine gute Ausrüstung und Ausstattung sei, was sich beispielsweise beim Unwetter mit Überschwemmungen im vergangenen Jahr bewährt habe.

Fahrzeug flexibel einsetzbar

Dies sieht auch der Duchtlinger Abteilungskommandant Florian Sauter so. „Die Investitionen sind ein Fingerzeig. Der Erweiterungsbau bietet uns mehr Räumlichkeiten, wie für die Spinde und Versammlungen. Und durch das neue Feuerwehrfahrzeug können wir die gestiegenen Aufgaben besser erfüllen“, so Sauter. Es sei durch Umbauten flexibel einsetzbar, wie bei Bränden, Unfällen und Unwettern, nun bestens möglich. „Da unser Terminkalender durch Corona-Verschiebungen in nächsten Monaten pickepacke voll ist, werden wir den Erweiterungsbau erst im Herbst gebührend einweihen“, sagt er.

„Wir sind nun in Hilzingen und den Ortsteilen sehr gut aufgestellt. Alle Abteilungen konnten wir in den vergangenen Jahren auf einen ordentlichen Stand bringen. Die Binninger Wehr soll bis 2026 ein neues Löschfahrzeug erhalten“, sagt Bürgermeister Mayer.