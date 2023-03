Seit zwei Jahren befindet sich auf einem Strommast mitten in Schlatt am Randen ein Storchennest. Die vom Mast abgehenden Leitungen wurden nach dem Nestbau durch den Energieversorger EKS Schaffhausen mit einem Schutzschlauch überzogen, doch ein Arbeiten an der Schaltstelle des Masten war laut Heinz Neidhard vom EKS Schaffhausen nicht mehr möglich.

Deshalb wurde nach Rücksprache mit dem bisherigen Storchenbeauftragten Wolfgang Schäfle und dem neuen Hanspeter Wickert entschieden, das Nest auf einen neuen Mast mit einem Gitterost in unmittelbarer Nähe umzusetzen. Nach dem Anbringen von Isolierleitungen in alle Richtungen wird der alte Mast dann abgebaut.