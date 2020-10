von Elisabeth Stauder

„Guten Tag und viel Glück“, so lautete der Refrain des Liedes, mit dem die Kinder des Schlatter Kindergartens die Gäste zur Einweihungsfeier hätten begrüßen wollen. Geplant war ein Fest mit einem Tag der offenen Tür und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Schlatt am Randen. Dies zeigt, welche Bedeutung der neue Kindergarten für die Schlatter hat. Doch coronabedingt musste man von einer Einweihung im größeren Stil Abstand nehmen.

So konnte Bürgermeister Holger Mayer nur eine überschaubare Gästeschar begrüßen – natürlich mit Mundschutz. Er zitierte ein afrikanisches Sprichwort: „Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Dieses Sprichwort bedeute, Kinder brauchen nicht nur ihre Eltern, sondern auch die Gemeinschaft, um gut aufwachsen zu können. Das Sprichwort passe zu Schlatt, denn diese Gemeinschaft erführen die Kinder in dem Ortsteil am Randen. Die Schlatter seien bekannt für ihre herausragende Zusammenarbeit, sie seien eine „eingeschworene Truppe“.

Das Betreuungsangebot in der Gesamtgemeinde Nach der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens „Beim Steppbachwiesle“ zum 1. November können von der Gemeinde, der Kirche und der Christlichen Schule in Hilzingen 350 Betreuungsplätze für über Dreijährige und 85 Betreuungsplätze für unter Dreijährige in folgenden Einrichtungen angeboten werden: Zum Staufen (drei Gruppen), St. Elisabeth (vier), Christliche Schule (zwei), Beim Steppbachwiesle (drei), Duchtlingen (eine), Schlatt (eine), Weiterdingen (eine), Binningen (zwei) und Riedheim (fünf). (sta)

Schon während der Planungs- und Umbauphase hätten sie sich mit Herzblut für ihren ersten eigenen Kindergarten eingesetzt, der nach zehn Monaten Bauzeit unter Wahrung des Haushaltsansatzes von 440.000 Euro entstanden ist. Die hellen und funktionalen Räumlichkeiten – während der Einweihung mit Blick auf die Alpen – böten den Kindern eine angenehme Atmosphäre. Ab Januar 2021 seien es 24 Kinder und alle aus Schlatt am Randen.

Mayer zeigte sich auch glücklich, ein gutes Erzieherinnenteam gefunden zu haben. Er bat auch diese, das anfangs zitierte Sprichwort als Motto für ihre Arbeit zu nehmen. Die Schlatter würden sie sicher bestens unterstützen.

Anerkennung für die Leistung der Gemeinde

Ortsvorsteher Stefan Jäckle hob hervor, dass mit dem Kindergarten ein langersehnter Wunsch der Schlatter in Erfüllung gegangen sei, als am 1. September mit fünf Kindern mitten in einer Baustelle der Betrieb aufgenommen worden sei. Er zeigte den nicht gerade einfachen Weg von der ersten Beratung im November 2018 bis zum Baubeginn im Januar 2020 auf und stellte die einzelnen erforderlichen Arbeiten vor.

„Hut ab vor dem, was die Gemeinde hier auf die Beine gestellt hat“, betonte Gabriele Ulrich vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS). Es sei genial, dass Schlatt als kleinster Ortsteil einen Kindergarten bekomme habe. Für sie gelte: „Ein Kindergarten gehört in einen Ort.“ Damit zeige man, dass Familien ein wichtiger Faktor in der Gemeinde seien.

Bei der offiziellen Einweihung konnten die Kinder nicht dabei sein, aber bald waren sie wieder die Hauptakteure in den Räumen des Kindergartens von Schlatt. Hier auf der Treppe zur eingezogenen zweiten Ebene, links die Leiterin Melanie Mayer. | Bild: Elisabeth Stauder

„Wir sehen täglich den Stolz der Kinder, der Eltern und der Schlatter Bürger auf diesen Kindergarten“, offenbarte die Leiterin Melanie Mayer. Sie dankte ihren Mitarbeiterinnen, dem Träger, dem Gemeinde- und Ortschaftsrat, der Verwaltung und den Bürgern für die Unterstützung und ergänzte: „Für uns ist es sehr wichtig, uns als Kindergarten in das Dorfgeschehen zu integrieren und Teil der Dorfgemeinschaft zu werden.“

Für die Segnung des Kindergartens hatten die beiden Pfarrer Thorsten Gompper und Michael Weber das Markus-Evangelium „Lasst die Kinder zu mir kommen“ ausgewählt. In der Ansprache hoben sie unter anderem hervor, wie wichtig „Gemeinschaft erleben“ in einem Kindergarten für die Kinder ist und dass die Erwachsenen viel von den Kindern lernen können.