In der Gemeinde Hilzingen gibt es im Kernort und den Ortsteilen sechs Mehrzweckhallen. Ihre Unterhaltung ist nicht billig. Zum Sanierungs-Bedarf hat das Architekturbüro Binder, Volkertshausen, nun eine Konzeptstudie erarbeitet. Zur Erleichterung von Gemeinderats und Verwaltung zeigt sich der Sanierungsstau als überblickbar. Nur wenige Maßnahmen sollten zeitnah umgesetzt werden, um die Bausubstanz nicht weiter zu schädigen. Mittelfristig stehen jedoch mehr größere Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an.

Nach der Studie beläuft sich der Sanierungsbedarf zwar auf insgesamt 2,6 Millionen Euro. Sehr dringende Sanierungen stehen aber nicht an. Allerdings gibt es eine Reihe von Mängeln, die schon schnelles Handeln erfordern. Diese Maßnahmen sollen voraussichtlich 2024 ausgeführt werden. Die Kosten beziffert das Architekturbüro auf rund 100.000 Euro. Auf eine Untersuchung der Wiesentalhalle in Weiterdingen wurde verzichtet. Sie wurde gerade erst erweitert und generalsaniert. Auch an der Halle in Schlatt am Randen stehen keine dringenden Maßnahmen an. Die neue Sporthalle in Hilzingen ist zwanzig Jahre alt und gut in Schuss, genauso die 2007 in Teilen bereits sanierte, alte Hegau-Halle. Hier sollten vordringlich lediglich kleine Ausbesserungsarbeiten in den Sanitärräumen durchgeführt werden.

An der Halle in Riedheim muss für 4500 Euro zeitnah eine Abdichtung am Vordach erneuert werden. Die Duchtlinger Halle braucht neue Brandschutzklappen (14.000 Euro). Den dringendsten Sanierungsbedarf weist die Binninger Hohenstoffeln-Halle auf. Es stehen unter anderem Fliesen-, Estrich- und Putzarbeiten mit Kosten von 75.000 Euro an. Mittelfristig müssen die Hallen stärker auf Vordermann gebracht werden. Das reicht von Optimierungen der Beleuchtung über energetische Sanierungen, neue Bühnentechnik bis zum Einbau von Sportböden.