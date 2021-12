von Ingeborg Meier

Die sozialen Kontakte und das Gemeinschaftsleben haben wie überall auch in Hilzingen im zweiten Corona-Jahr sehr gelitten. Aber was die Infrastruktur angeht, hat die Hegau-Gemeinde 2021 wieder vieles auf die Beine gestellt.

1,1 Millionen Euro für Sanierung

Wer jetzt durch Hilzingens Hauptstraße läuft, wird es positiv vermerken: Der Ortskern ist wieder ein Stück weit attraktiver geworden. Die Innerortssanierung wurde entlang des Rathauses und der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul fortgeführt.

Die Kosten für diesen dritten Bauabschnitt lagen bei 1,1 Millionen Euro. 350.000 Euro davon flossen als Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm. Allerdings musste dafür ein kleines Opfer gebracht werden: Die Hauptstraße war erneut einige Monate für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Zwei Gebäude mit 22 Wohnungen

Rund um das sogenannte Alte Rathaus ist jetzt ein neues kleines Quartier am Entstehen. Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee Radolfzell erstellt dort zwei Gebäude mit 22 Mietwohnungen. Der Spatenstich ist im Spätherbst erfolgt. Das Wohnen soll hier bezahlbar sein. Die Genossenschaft verspricht Mietpreise, die bei weniger als zehn Euro pro Quadratmeter beginnen.

Freuen sich über Bau neuer Wohnhäuser (v.l.): Florian Schellhammer, Bürgermeister Holger Mayer, Stefan Andelfinger, Bernhard Hertrich, Günther Feucht und Marco Bächle. | Bild: Ingeborg Meier

Direkt neben den Genossenschafts-Häusern soll nochmals die gleiche Anzahl an Wohnungen geschaffen werden: Der Bauantrag der KSI Projektentwicklungsgesellschaft für den Umbau des ehemaligen Ratsgebäudes in ein Mehrfamilienhaus und ein weiteres Gebäude mit Eigentumswohnungen wartet allerdings noch auf seine Genehmigung.

Familien wollen eigenes Haus

Der größte Wunsch vieler junger Familien ist ein eigenes Haus. Um der Nachfrage nachzukommen, wurden in diesem Jahr und werden auch in den nächsten Jahren weitere Neubaugebiete erschlossen.

Im Teilort Weiterdingen wird gerade das bestehende Baugebiet Schwärzengarten erweitert. 850.000 Euro waren dafür im diesjährigen Haushalt veranschlagt. Im Endausbau können hier dann etwa 35 Bauplätze zur Verfügung gestellt werden. In Schlatt am Randen ist das kleine neue Baugebiet mit sechs Bauplätzen bereits fast fertig erschlossen. Die Kosten dafür: 385.000 Euro.

Am östlichen Ortsrand von Riedheim ist ein großes Neubaugebiet in Planung. | Bild: Ingeborg Meier

Neuer katholischer Kindergarten

Um bei Weiterdingen zu bleiben: Der Ortsteil bekam 2021 einen langgehegten Wunsch erfüllt. Der Neubau des katholischen Kindergartens St. Mauritius ist in vollem Gange. Vor kurzem feierten die kirchliche und die politische Gemeinde, die die auf 3,5 Millionen Euro bezifferte Maßnahme zu neunzig Prozent finanziert, die Grundsteinlegung.

Ausblick auf Pläne der Gemeinde für 2022 Im neuen Jahr gilt es für die Gemeinde Hilzingen, viele Projekte abzuarbeiten. Bereits in wenigen Wochen wird die aus dem Landessanierungsprogramm bezuschusste Sanierung des Rathauses starten. Die brandschutztechnischen Vorgaben machen unter anderem die Anbringung einer Fluchttreppe an der Ostfassade und den aufwendigen Umbau des Aufzugs notwendig. 700.000 Euro sind dafür im Haushalt eingestellt.



Die Bebauungsplanverfahren für das 3,5 Hektar große Neubaugebiet Lange Breite-Zelg-Westenberg in Riedheim mit 45 Bauplätzen, das in zwei Abschnitten erschlossen werden soll, und für die Erweiterung des Baugebiets Zehntgarten in Duchtlingen nähern sich im Jahr 2022 der Zielgeraden. Die Erschließungen sollen 2023 erfolgen.



Im laufenden Jahr beginnt der Neubau des FFW-Hauses in Schlatt am Randen. Die Gesamtmaßnahme wird auf Kosten von 1,225 Millionen Euro beziffert. 850.000 Euro davon sind im diesjährigen Haushaltsplan eingestellt. Im laufenden Jahr wird auch mit dem Eintreffen des neuen, gut eine halbe Million Euro teuren Feuerwehrfahrzeugs HLF20 gerechnet. Ungefähr der gleiche Betrag ist für Brandschutzmaßnahmen in der Peter-Thumb-Schule vorgesehen.



Auf das Jahresende ist die Inbetriebnahme von Hilzingens neuem Vorzeige-Kindergarten St. Mauritius in Weiterdingen terminiert. Das neue Gebäude bietet nicht nur dem Nachwuchs tolle Möglichkeiten. In seinem 1000 Quadratmeter umfassenden Inneren gibt es mehrere Multifunktionsräume, die als Gemeindezentrum und Begegnungsstätte mit genutzt werden können.

--------------------------

Einer weiteren Herausforderung stellte sich die katholische Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen in Binningen. Sie ging die Außensanierung der Pfarrkirche St. Blasius an. Alleine die Kirchturmsanierung beläuft sich auf stattliche 560.000 Euro.

Duchtlingen ist stolz auf sein Feuerwehrhaus. Der 500.000 Euro teure Umbau ist kurz vor dem Abschluss. Finanziell steht die Gemeinde Hilzingen am Ende des zweiten Corona-Jahres bedeutend besser da, als befürchtet: Eine schwarze Null ist das Jahresergebnis.