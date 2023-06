Die Rosentage im Roseanum Schönbrunn locken seit vielen Jahren Besucher auch von weither nach Schlatt am Randen. So auch in diesem Jahr. Bei fast wolkenlosem Himmel, angenehmen Temperaturen und mit Rosen in voller Blüte konnte man auf dem Parkplatz an beiden Tagen an den Autos nicht nur das Kennzeichen KN sehen. „Wir hatten beispielsweise Gäste aus Stuttgart, Kempten und Reutlingen und natürlich viele aus der Schweiz,“ verriet Anna Theiss. Bereits eine Woche zuvor waren etliche SÜDKURIER-Leser im Roseanum, weil die Terminankündigung zu früh erschienen war. „Durch unser Garten-Cafe hatten wir offen, aber waren natürlich nicht auf diese Menge von Besuchern vorbereitet. Aber ich denke, die Gäste haben die Atmosphäre in der Parkanlage dennoch genossen, auch wenn das zusätzliche Angebot der Rosentage fehlte,“ ergänzte Anna Theiss.

Das zusätzliche Angebot war zum Beispiel Live-Musik von Right next door am Samstag und Phantom am Sonntag sowie Köstlichkeiten von Nini aus Bodman. Die Besucher schlenderten in einer entspannten Atmosphäre durch die Gartenanlage, ließen sich an einem der kleinen Tische oder auf einem der Liegestühle im Schatten der großen Bäume nieder, genossen eine Rosenbowle und das breit gefächerte Musik-Repertoire. Paula Laich, Madeleine Uehlinger und Ruth Caluori aus Schaffhausen wählten einen Tisch in einem kleinen versteckten Winkel. „Das Roseanum ist für mich ein Kraftort, an dem ich auftanken kann“, erzählte Caluori, die schon mehrfach im Rosenanum war und dieses Mal ihre Bekannte Paula Laich mitgebracht hatte. Diese war überrascht vom Ambiente und von all den angebotenen Accessoires.

Unter einem blühenden Rosenstrauch hatten Andreas Kalt und seine Frau Christine aus Engen mit den Eheleuten Steiner aus Radolfzell Platz gefunden. „Wir fühlen uns wie im Urlaub, hier kann man schön runterkommen“, erklärten sie. Andere verließen das Roseanum nach Beratung mit einem Rosenstock für den heimischen Garten.