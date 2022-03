von Ingeborg Meier

Der neue katholische Kindergarten St. Mauritius in Weiterdingen nimmt Form an. Am Donnerstag konnte das Richtfest gefeiert werden. Die Kindergarten-Kinder sangen das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen“.

Die Frage war mehr rhetorischer Art – denn die Kleinen tun dies ständig. Sie verfolgten die Baumaßnahme von ihrem benachbarten Ausweichquartier in der alten Schule interessiert und freuten sich bereits auf den Einzug in das neue schöne Gebäude, erklärte Thorsten Gompper.

Abbruch seit August Im August 2021 begannen die Abbrucharbeiten der Bestandsgebäude. Das war nicht nur der Kindergarten. Auch die benachbarte Pfarrscheune, die bis dahin für Veranstaltungen der verschiedensten Art genutzt wurde, musste weichen. Mehrere Räumlichkeiten im zukünftigen neuen Kindergarten sind multifunktionell geplant. Sie sollen dann als Veranstaltungs- und Begegnungsort die Pfarrscheune ersetzen.

Er ist als leitender Pfarrer der Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen sozusagen der Bauherr. Denn Träger und Betreiber der Einrichtung ist die Kirchengemeinde. Gompper zeigte sich froh – wie auch die anderen Redner dieses Nachmittags – dass der Bau so gut und unfallfrei voranschreite und voll im Terminplan liege. Die Firmen arbeiteten Hand in Hand, so seine anerkennenden Worte.

Kostenschätzung längst überholt

Im Jahr 2018 lag das Kostenvolumen laut der Berechnung des mit der Planung beauftragten Architekturbüros Frei-Architekten aus Radolfzell bei 3,5 Millionen Euro. Schlussendlich wird der Kindergarten-Neubau aber teurer werden. Architekt Jürgen Otterbach führte aus, dass selbstverständlich auch dieses Projekt von den aktuell steigenden Baupreisen betroffen sei – auch wenn dies durch frühe Ausschreibungen und Arbeitsvergaben teilweise habe abgepuffert werden können.

Eine Prognose hinsichtlich der Gesamtkosten gestalte sich wegen der sich ständig verändernden Materialkosten schwierig. Der geplante Bezugstermin Ende 2022 lasse sich wohl einhalten. Man liege gut im Zeitplan. Es habe kaum Ausfallzeiten während der Wintermonate gegeben. Lieferengpässe hätten recht gut kompensiert werden können.

Hilzingen finanziert zu 90 Prozent

Die politische Gemeinde Hilzingen finanziert die Bau-Maßnahme zu 90 Prozent. Bürgermeister Holger Mayer betonte das vertrauensvolle Miteinander der politischen und der kirchlichen Gemeinde. Die Kirchengemeinde betreibt neben der Einrichtung in Weiterdingen auch die Kindergärten St. Elisabeth und St. Martin in Hilzingen.

Der zukünftige, auf zwei Gruppen ausgelegte Vorzeigekindergarten mit seinen Multifunktionsräumen soll auch als Gemeindezentrum, als Treffpunkt und Begegnungsstätte dienen. „Ein Jahrhundertprojekt nicht nur für die Kinder, sondern für die Gemeinschaft in Weiterdingen“, so der Rathaus-Chef.

Ursula Blank von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Singen ist als Geschäftsführung für den Weiterdinger Kindergarten tätig. Sie hatte schon im Vorfeld des Richtfests hervorgehoben, wie spannend es sei, jetzt sehen zu können, wie das besondere Gebäude Gestalt annehme. Man habe lange geplant, und sei „mit Herzblut dabei gewesen“, brachte sie ihre Freude zum Ausdruck.