von Ingeborg Meier

Geplant ist in Schlatt am Randen unter anderem der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses. Darum ging es auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: die Entwurfsplanung für den Neubau wurde vorgestellt und beschlossen. Die neue Heimat der Freiwilligen Feuerwehr Schlatt am Randen wird voraussichtlich rund 850.000 Euro kosten. Baubeginn soll im Frühjahr 2022 sein.

Kosten haben sich verdoppelt

Außerdem befasste sich der Gemeinderat ein weiteres Mal mit dem Umbau des Bürgerhauses von Schlatt am Randen zu einem eingruppigen Kindergarten, der im vergangenen Oktober in Betrieb gegangen war. Dabei kam es zu einer beachtlichen Kostenüberschreitung: der Gemeinderat wollte ursprünglich 300.000 Euro, höchstens aber 350.000 Euro dafür ausgeben. Die tatsächlichen Baukosten belaufen sich auf nahezu das Doppelte.

Der im Frühjahr 2019 mit dem Umbau beauftragte Architekt stellte zu diesem Zeitpunkt klar, dass die geplante Summe mitnichten ausreichen würde. Seine Kostenschätzung belief sich auf 700.000 Euro.

Die Zusammenarbeit wurde beendet, der Planungsauftrag an ein anderes Architekturbüro vergeben, das bald schon von Baukosten in Höhe von 440.000 Euro ausging. Das Vertragsverhältnis mit diesem Büro wurde im Januar 2020 ebenfalls aufgelöst. Für das Projekt war von da ab eine Stabsstelle zuständig, die nur Hilzingens damaligem Bürgermeister Rupert Metzler verantwortlich war.

Gründe für die Kostensprünge

Inzwischen liegen die Kosten für die Maßnahme bei 620.000 Euro, weitere 25.000 Euro fallen für noch ausstehende sicherheitsrelevante Arbeiten an. Nach den Erläuterungen der Gemeindeverwaltung gibt es eine Reihe von Gründen für die Kostensprünge. Dies sind neben den allgemeinen Baupreissteigerungen unter anderem unverzichtbare Maßnahmen, die in den früheren Berechnungen nicht berücksichtigt waren, so zum Beispiel eine Umzäunung sowie ein Schall-, Sonnen- und Blitzschutz.