Schulsozialarbeit ist wichtiger denn je: Gewaltkonflikte, Streitereien, Einsamkeit, Mobbing und Cybermobbing, und depressives Verhalten sei bereits in den drei Grundschulen in Hilzingen, Riedheim und Duchtlingen Thema. Darüber unterrichteten Annika Wetekamp und Jeanette Güß die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats.

Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind für die drei kommunalen Schulen der Gemeinde Hilzingen zuständig und erstatteten im Ausschuss ihren Bericht über das abgelaufene Schuljahr 2022/2023. Als großes Problem schilderte Wetekamp insbesondere den Umgangston in und den Zugang zu den sozialen Medien. Gewaltverherrlichende Videos seien bereits im frühesten Alter normal. Das könne zu Empathielosigkeit führen.

Singen/Hegau Ist die Generation Z faul? So sieht der Arbeitswelt-Einstieg für junge Menschen im Hegau aus Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Suche nach einer Halbtagskraft

Güß und Wetekamp arbeiten beide in Teilzeit zu je 50 Prozent. Eigentlich stehen für die Schulsozialarbeit aber nicht insgesamt 100 Stellen-Prozent zur Verfügung, sondern 130 Stellenprozent. Die Verschiebung in der Stellenkapazität habe sich durch die Schwangerschaft einer Kollegin ergeben. Nun soll die Verwaltung, die eigentlich auf 150 Prozent hatte aufstocken wollen, erst einmal versuchen, die vakanten dreißig Prozent zu besetzen.

In der Sekundarstufe an der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule kämen dann eine Reihe anderer Probleme hinzu – von Suchtverhalten bis hin zu sexuellen Übergriffen und Schulschwänzen. Für Riedheim brauche man mehr Zeitkapazitäten, für Duchtlingen noch mehr Zeit. Dort versuche man, einmal in vier Wochen präsent zu sein – das sei viel zu wenig.

Präventionsveranstaltungen gebe es dort gar keine. Mit mehr Stellenprozenten für die Grundschule ließen sich auch für Duchtlingen Beratungs- und Projektmöglichkeiten installieren. Das gelte genauso für Hilzingen und Riedheim. An der Sekundarstufe Hilzingen wären unter anderem mehr Kapazität für Einzelfallberatungen wünschenswert.