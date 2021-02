von Ingeborg Meier

Hilzingen ist eine begehrte Wohngemeinde. Nun entsteht hier rund um das denkmalgeschützte sogenannte Alte Rathaus ein attraktives neues kleines Quartier. Auf dem Mietwohnungsmarkt sorgt die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee, Radolfzell, damit für Entspannung. Sie erstellt auf dem Areal zwei Gebäude mit 22 Wohneinheiten.

Die KSI Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Engen, baut das Alte Rathaus zu einem Mehrfamilienwohnhaus mit elf Wohneinheiten um. Daneben zieht sie einen weiteren Baukörper mit zehn Eigentumswohnungen hoch. Insgesamt entstehen über 40 Wohneinheiten – teils zur Miete, teils zum Erwerb.

Ausschuss gibt schon grünes Licht

Für die geplanten Neubauten liegen die Baugenehmigungen bereits vor. Als letzter und schon lange erwarteter Bauantrag ging nun bei der Gemeinde der Antrag der KSI Projektentwicklungsgesellschaft für den Umbau und die Sanierung des ehemaligen Rathauses und Kaufhauses zu einem Mehrfamilienhaus ein. Er wurde vom Technischen und Umweltausschuss des Gemeinderats befürwortet. „Eine wegweisende Entscheidung für die Gemeinde. Das Quartier kann jetzt an Fahrt aufnehmen,“ so Bürgermeister Holger Mayer hocherfreut.

Das Alte Rathaus ist ein ortsbildprägendes Gebäude. Es wird auch nach dem Umbau weitgehend sein jetziges Äußeres behalten. „An seiner Außenfassade wird recht schonend gearbeitet,“ erläuterte Rudolf Schmidt von der Bauverwaltung der Gemeinde dem Gremium. Veränderungen werden sich durch den Einbau von Gaupen und den Anbau von geständerten Balkonen ergeben. Die Beurteilung des Landesdenkmalamtes dazu stehe aber noch aus, so Schmidt.

Nur geringe Eingriffe in Fassade

„Die geringen Eingriffe an der Fassade sind ganz in unserem Sinne“, erklärt Hans-Joachim Kiefer. Der Geschäftsführer der KSI Projektentwicklungsgesellschaft ist mit der Planung des Umbaus des Alten Rathauses bereits seit 2017 befasst. Ihm war die Erhaltung der baulichen Strukturen und des Erscheinungsbildes des historischen Gebäudes von Anfang an ein großes Anliegen.

Wohnqualität war das Schlagwort, das bei der Quartiersplanung stets im Raum stand. Dazu trägt die Renaturierung des Mühlebachs im Bereich der geplanten Bebauung bei. Das kleine Gewässer bildet die östliche Begrenzung. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Ortskernsanierung durchgeführt und ist bereits bis auf die Möblierung abgeschlossen. Ein weiteres Mal wird die Gemeinde dann im April und Mai auf dem insgesamt gut 5000 Quadratmeter großen Areal tätig werden, um Kanäle und Wasserleitungen umzulegen.

Bis zum Startschuss dauert es noch

Danach kann es dann mit der Bebauung losgehen. Den Startschuss wird nach Meinung von Bauamtsleiter Günter Feucht wohl die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee geben. Bis der Rathaus-Umbau losgehen kann, wird es allerdings noch länger dauern. Mit der Erteilung der Baugenehmigung rechnet Feucht nicht vor dem Spätherbst dieses Jahres.