An die 30 Teilnehmer, unter anderem aus Konstanz, Ludwigshafen und Überlingen, waren der Einladung der grünen Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger zur Sommertour nach Schlatt a.R. gefolgt. „Ziel meiner Sommertouren ist es, den Teilnehmern besondere noch nicht so bekannte Orte wie nun heute Schlatt am Randen näher zu bringen“, führte Wehinger aus, als sie die Teilnehmer, darunter auch Bürgermeister Holger Mayer und Ortsvorsteher Stefan Jäckle, an der ersten Station im Roseanum begrüßte.

Die Pflege der Kulturlandschaft, jeder auf seine Art, ist es, was das Roseanum, das „Wilde Feld“ und das Ginwerk in der Streuobstbrennerei Zipperer verbindet. Anna Theiss erzählte beim Rundgang durch die parkähnliche Gartenanlage von der Entstehung des Roseanums, zeigte an Beispielen die ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung der Gartenanlage auf und erwähnte, dass im Garten seit 40 Jahren rein biologisch gearbeitet wird. „Ein Garten muss auch schwarz/weiß funktionieren, es ist wichtig die Unterschiede zwischen Natur und Geschaffenem zusammenzubringen und in den Kontrasten zu leben“, betonte sie. Christine und Lisa Kreitmeier aus Konstanz waren begeistert vom Roseanum und hoben hervor, „wir konnten sogar mit dem ÖPNV aus Konstanz hier nach Schlatt kommen.“

Nach Kaffee und Kuchen ging es in einem Spaziergang zum „Wilden Feld“. Unterwegs genossen die Teilnehmer auf der einen Seite den Blick zum Randen, den Hegau mit Hohenhöwen, Hohenstoffeln und Hohentwiel und auf der anderen Seite in die Schweiz. Markus Wolf und Susanne Volz, Vorstände des aus 20 Mitgliedern bestehenden Vereins „Wildes Feld“, informierten die Besucher über die Bewirtschaftung des 6000 Quadratmeter großen Grundstücks, welches der Verein von einer Schlatter Bürgerin auf 30 Jahre pachtfrei überlassen bekommen hat. Ein Teil des Grundstücks wurde zur Streuobstwiese. Sie wird im Herbst mit Rindern aus Engen beweidet. Im Gartenteil, umgeben von einer Benjes Hecke, einer Hecke aus Totholz, ist bereits einen Teich vorhanden und man versucht sich am Anbau von Gemüse und heimischen Pflanzen. „Die Bodenbearbeitung ist eine große Herausforderung“ verriet Susanne Volz. Nuria Loewen, Schulleiterin der Ratoldus Gemeinschaftsschule Radolfzell, die speziell wegen des „Wilden Feldes“ gekommen war. „Die Begleitung eines solchen ‚Wilden Feldes‘ durch eine Schulklasse wäre hervorragender praktischer Unterricht im Sinne des Bildungsplanes für Baden-Württemberg.“

In der „Streuobstbrennerei Zipperer“ angekommen, erfuhren die Teilnehmer zunächst vom Eigentümer der Brennerei Alfons Zipperer, dass der Betrieb seit 2009 ein zertifizierter biologischer Betrieb sei und Obst von 750 Bäumen auf 7,5 Hektar Streuobstwiesen gebrannt werde. „Seit 2020 destilliert hier auch die ‚Das Ginwerk OHG‘, das sind Mihael Tividar und ich, seinen Gin“, führte dann Sohn Fabian Zipperer aus. Sie hätten zunächst keine Ahnung von der Herstellung von Gin gehabt. „Ein Jahr mit über 40 Test-Bränden haben wir gebraucht, bis das herauskam, was wir wollten, einen Gin, den man auch pur trinken kann, z.B. den Shlata Gin.“ Alfons Zipperer appellierte an Wehinger mit Blick auf die Streuobstbestände im Land, die jetzige Streuobstförderung nicht wieder fallen zu lassen, jedoch reiche diese bei Weitem nicht aus, um die Bestände zu sichern. Er bat zudem darum, sich auch dafür einzusetzen, dass die Brennkontingente der noch bestehenden Brennereien erhöht werden. So könnte auch Obst der altershalber immer mehr wegfallenden Brennereien zu Branntwein veredelt werden.

Das Resümee am Ende von Dorothea Wehinger: „Es ist fantastisch, was in solch einem kleinen Ort mit 500 Einwohner geboten wird und wie gut die Gemeinschaft funktioniert. „Danke für den gelungenen Nachmittag,“ war von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen während der mehr als vierstündigen Veranstaltung zu hören.